https://uz.sputniknews.ru/20220322/podlit-masla-v-navoiyskoy-oblasti-zaderjali-retsidivistku-23484785.html

Подлить масла: в Навоийской области задержали рецидивистку

Подлить масла: в Навоийской области задержали рецидивистку

В одной из областей Узбекистана женщину облили кипящим маслом.

2022-03-22T17:20+0500

2022-03-22T17:20+0500

2022-03-22T17:26+0500

происшествия

женщина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области 38-летняя гражданка дважды избила другую женщину и облила ее кипящим маслом.Об этом сообщили в пресс-службе управления внутренних дел.По данным правоохранительных органов, "девятого марта около 7:30 в махалле "Бешкент" Карманинского района 38-летняя женщина со своей дочкой, пренебрегая правилами поведения в обществе, около пункта общественного питания поссорилась с другой женщиной. Она несколько раз ударила ее, а затем облила кипящим маслом".Результаты проверки выявили, что пострадавшая получила телесные повреждения.Вероятно, после первого инцидента, со злоумышленницей просто провели воспитательную беседу и отпустили, не приняв никаких мер, потому что 18 марта она снова избила потерпевшую. И опять возле пункта общественного питания.Сейчас сотрудники органов внутренних дел собираются дать правовую оценку действиям 38-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 277 (хулиганство).Рецидивистку задержали в процессуальном порядке.Читайте также:Солдат в Иране расстрелял сослуживцев в НаврузГУВД Ташкента помогает женщинам, преступившим закон, начать новую жизнь

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женщина, узбекистан