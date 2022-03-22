https://uz.sputniknews.ru/20220322/otprazdnoval-navruz-soldat-v-irane-rasstrelyal-soslujivtsev-23474411.html

Солдат в Иране расстрелял сослуживцев в Навруз

Солдат в Иране расстрелял сослуживцев в Навруз

В этом году Навруз в Иране получился траурным. Погибло 13 и пострадало еще 814 человека.

2022-03-22T11:40+0500

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иран

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происшествия

солдаты

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Иране около города Бушер солдата с военной базы не отпустили домой праздновать Навруз. Военнослужащий разозлился и расстрелял четырех сослуживцев, взял в заложники водителя и хотел скрыться с места преступление. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.В настоящее время подозреваемого задержали, ведется расследование. Принимая во внимание тяжесть преступления, солдату, скорее всего, вынесут смертный приговор. Ранее о трагедии, произошедшей во время праздника огня, заявил глава Организации по чрезвычайным происшествиям ИРИ Джафар Миадфар.В Иране накануне Навруза, в ночь Чаршанбе-и Сури, погибло 13 человек, травмы различной степени тяжести получили еще 814. Около 140 пострадавших госпитализированы, 20 из них находятся в реанимации, говорится в сообщении.Чаршанбе-и Сури — торжество, которое празднуют в ночь последней среды перед Наврузом. В последние годы похожие инциденты не редко происходят в Иране. Кроме обычной традиции прыгать в этот праздник через костер, молодые люди стали все чаще запускать фейерверки и петарды, часто кустарного производства и низкого качества.Читайте также:Трагедия в Навруз: семья отравилась неизвестным веществомОт Москвы до Екатеринбурга - как узбекистанцы отмечают Навруз в России

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иран, навруз, солдаты