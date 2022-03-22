https://uz.sputniknews.ru/20220322/rossiyskaya-duma-prinyala-zakon-o-nakazanii-za-feyki-o-gosorganax-za-rubejom-23489172.html

Российская дума приняла закон о наказании за фейки о госорганах за рубежом

Российская дума приняла закон о наказании за фейки о госорганах за рубежом

Как накажут виновных в распространении ложной информации о госорганах, осуществляющих свою деятельность за рубежом — читайте в материале.

2022-03-22T18:09+0500

2022-03-22T18:09+0500

2022-03-22T18:10+0500

россия

госдума рф

фейки

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Госдума России на пленарном заседании приняла поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее "Единая Россия" подготовила поправки об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, и за их публичную дискредитацию.Поправки, в частности, предлагают дополнение редакции принятых ранее статей УК, что распространит ответственность не только за фейки о Вооруженных силах России, но и за ложную информацию о госорганах, осуществляющих свою деятельность за рубежом. Парламентарии отмечали, что новые нормы могут коснуться посольств, диппредставительств, Росгвардии и МЧС.Ответственность за фейкиПодобные действия, как и в случае с распространением фейков о ВС РФ, будут наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.То же самое, но с использованием служебного положения, группой лиц, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, из корыстных побуждений, либо "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды" - предусматривает штраф в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.Ответственность за дискредитацию госоргановПомимо этого, поправки вносятся в статью 280.3 УК РФ, определяющую ответственность за действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.Согласно новой редакции статьи, публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за рубежом, будут наказываться штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет.Те же действия, но повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, — наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.Читайте также:Цель фейков — подорвать доверие к власти и дестабилизировать ситуацию в России >>Джабаров высказался об украинских фейках в Центральной Азии – видео >>

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