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Татарстан ищет новые схемы поставок тканей из Узбекистана и других стран
Татарстан ищет новые схемы поставок тканей из Узбекистана и других стран
Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями подчеркнул необходимость ориентироваться на другие рынки и стремиться к самодостаточности.
2022-03-22T12:02+0500
2022-03-22T12:02+0500
2022-03-22T12:02+0500
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ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. Татарстан планирует разработать новые логистические маршруты для поставок тканей из Узбекистана, Турции и Китая, сообщает РИА Новости.Минниханов на встрече с предпринимателями в понедельник обсудил проблемы, с которыми сталкивается местный бизнес. Одним из таких проблемных вопросов стали перебои с поставкой тканей для местных швейных производств. Глава республики подчеркнул, что в нынешних санкционных условиях нужно мобилизовать собственное производство и налаживать поставки тканей из Турции, Китая, Узбекистана.Между тем, российские бренды одежды переходят с европейских материалов на турецкие и китайские ткани, заявила РИА Новости дизайнер Виктория Куксина.По ее словам, лучшее, что может дать России нынешний кризис – это толчок в развитии собственного производства сырья и тканей.В Узбекистане текстильную продукцию сегодня производят 5 342 предприятия. Больше всего пошивом текстиля занимаются три региона – Ташкент, Ферганская и Андижанская области. На них суммарно приходится 2 223 компании.Основным покупателем для узбекистанских производителей является Россия. По данным Государственного комитета по статистике (Госкомстат), в январе этого года республика поставила текстильные изделия в 26 государств. Объем экспорта составил $72,3 млн. Почти 55% этой суммы — $39,4 млн – обеспечили поставки на российский рынок.Читайте также: Связующая нить - как будут сотрудничать Узбекистан и Россия в сфере текстиля
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узбекистан, татарстан, ткань, рустам минниханов
Татарстан ищет новые схемы поставок тканей из Узбекистана и других стран
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Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями подчеркнул необходимость ориентироваться на другие рынки и стремиться к самодостаточности.
ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik.
Татарстан планирует разработать новые логистические маршруты для поставок тканей из Узбекистана, Турции и Китая, сообщает РИА Новости
.
Минниханов на встрече с предпринимателями в понедельник обсудил проблемы, с которыми сталкивается местный бизнес. Одним из таких проблемных вопросов стали перебои с поставкой тканей для местных швейных производств. Глава республики подчеркнул, что в нынешних санкционных условиях нужно мобилизовать собственное производство и налаживать поставки тканей из Турции, Китая, Узбекистана.
"Мы должны ориентироваться на другие рынки, а также больше надеяться на себя, быть самодостаточными. Как бы сложно не было, но этот путь нужно пройти. Будем работать с партнерами, которые сохранили с нами отношения, их достаточно много", - добавил глава региона.
Между тем, российские бренды одежды переходят с европейских материалов на турецкие и китайские ткани, заявила РИА Новости дизайнер Виктория Куксина.
"Практически все ткани и пряжи (либо их компоненты) - импортные. На замену европейским тканям придут турецкие и китайские (которые, к слову, бывают очень качественными и высокотехнологичными), но цены на них в любом случае выражаются в долларах, а значит, одежда будет дорожать", - считает дизайнер.
По ее словам, лучшее, что может дать России нынешний кризис – это толчок в развитии собственного производства сырья и тканей.
В Узбекистане текстильную продукцию сегодня производят 5 342 предприятия. Больше всего пошивом текстиля занимаются три региона – Ташкент, Ферганская и Андижанская области. На них суммарно приходится 2 223 компании.
Основным покупателем для узбекистанских производителей является Россия. По данным Государственного комитета по статистике (Госкомстат), в январе этого года республика поставила текстильные изделия в 26 государств. Объем экспорта составил $72,3 млн. Почти 55% этой суммы — $39,4 млн – обеспечили поставки на российский рынок.
Читайте также: Связующая нить - как будут сотрудничать Узбекистан и Россия в сфере текстиля