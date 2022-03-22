https://uz.sputniknews.ru/20220322/tatarstan-ischet-novye-sxemy-postavok-tkaney-iz-uzbekistana-i-drugix-stran-23475640.html

Татарстан ищет новые схемы поставок тканей из Узбекистана и других стран

Татарстан ищет новые схемы поставок тканей из Узбекистана и других стран

Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями подчеркнул необходимость ориентироваться на другие рынки и стремиться к самодостаточности.

2022-03-22T12:02+0500

2022-03-22T12:02+0500

2022-03-22T12:02+0500

россия

узбекистан

татарстан

ткань

рустам минниханов

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ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. Татарстан планирует разработать новые логистические маршруты для поставок тканей из Узбекистана, Турции и Китая, сообщает РИА Новости.Минниханов на встрече с предпринимателями в понедельник обсудил проблемы, с которыми сталкивается местный бизнес. Одним из таких проблемных вопросов стали перебои с поставкой тканей для местных швейных производств. Глава республики подчеркнул, что в нынешних санкционных условиях нужно мобилизовать собственное производство и налаживать поставки тканей из Турции, Китая, Узбекистана.Между тем, российские бренды одежды переходят с европейских материалов на турецкие и китайские ткани, заявила РИА Новости дизайнер Виктория Куксина.По ее словам, лучшее, что может дать России нынешний кризис – это толчок в развитии собственного производства сырья и тканей.В Узбекистане текстильную продукцию сегодня производят 5 342 предприятия. Больше всего пошивом текстиля занимаются три региона – Ташкент, Ферганская и Андижанская области. На них суммарно приходится 2 223 компании.Основным покупателем для узбекистанских производителей является Россия. По данным Государственного комитета по статистике (Госкомстат), в январе этого года республика поставила текстильные изделия в 26 государств. Объем экспорта составил $72,3 млн. Почти 55% этой суммы — $39,4 млн – обеспечили поставки на российский рынок.Читайте также: Связующая нить - как будут сотрудничать Узбекистан и Россия в сфере текстиля

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узбекистан, татарстан, ткань, рустам минниханов