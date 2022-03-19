https://uz.sputniknews.ru/20220319/svyazuyuschaya-nit-kak-budut-sotrudnichat-uzbekistan-i-rossiya-v-sfere-tekstilya-23375233.html

Связующая нить: как будут сотрудничать Узбекистан и Россия в сфере текстиля

Связующая нить: как будут сотрудничать Узбекистан и Россия в сфере текстиля

Сложившаяся сегодня ситуация на российском рынке масс-маркета должна стимулировать кооперацию между Узбекистаном и Россией, считают в экспертной среде.

2022-03-19T19:30+0500

2022-03-19T19:30+0500

2022-03-19T19:30+0500

экономика

узбекистан

сотрудничество

текстиль

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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях Узбекистана стала ситуация, сложившаяся на российском рынке масс-маркета. О приостановлении своей деятельности в России объявил целый ряд брендов демократичной одежды, и это решение вызвало немало дискуссий среди узбекистанцев.Учитывая, что республика богата хлопком, многие пользователи восприняли временное закрытие магазинов западных марок как отличную возможность для текстильной индустрии Узбекистана выйти на рынок России с собственными брендами, либо развивать производство в партнерстве с российскими компаниями.Как на сегодняшний день складывается сотрудничество двух стран в сфере текстиля и что может ждать его в ближайшем будущем, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.Основной заказчик – МоскваВ Узбекистане текстильную продукцию сегодня производят 5 342 предприятия. Больше всего пошивом текстиля занимаются три региона – Ташкент, Ферганская и Андижанская области. На них суммарно приходится 2 223 компании.Основным покупателем для узбекистанских производителей является Россия. По данным Государственного комитета по статистике (Госкомстат), в январе этого года республика поставила текстильные изделия в 26 государств. Объем экспорта составил $72,3 млн. Почти 55% этой суммы — $39,4 млн – обеспечили поставки на российский рынок.Однако эти цифры будут расти, считает вице-президент Ассоциации текстильщиков России Ольга Драгунова.Между тем увеличение спроса на узбекский текстиль в России началось задолго до мартовских событий на рынке масс-маркета. За прошедший год российский онлайн-ритейлер Wildberries зафиксировал рост продаж одежды узбекского производства на 90% по сравнению с 2020 годом. Как пояснили Sputnik Узбекистан в пресс-службе компании, интерес к вещам, произведенным в Узбекистане, объясняется, прежде всего, качеством хлопка.Швейные фабрики Узбекистана также говорят об устойчиво растущем спросе на местные вещи со стороны российских потребителей. Так, на предприятии BCT DenimDevision сообщили, что запросы на его продукцию увеличились, и основным заказчиком выступает Москва. На данный момент фабрика поставляет порядка 10-15 тысяч пар брюк в Россию, однако готова в ближайшем времени увеличить эту цифру.О готовности увеличить объем поставок в Россию корреспонденту Sputnik сообщило и предприятие Ariva Teks, выпускающее футболки и толстовки. Аналогичную продукцию Россия закупает и у компании Uztex Group — около 800 тысяч изделий в год. Предприятие Barkas-teks в Наманганской области отмечает рост запросов на поставки полотенец и халатов – и в дальнейшем готово принимать оплату в рублях.Время ростаВ то же время страны развивают другое направление сотрудничества в сфере текстиля. Как рассказывает Ольга Драгунова, поскольку в России выращивать хлопчатник сложно, намного проще сотрудничать с государством-соседом, являющимся одним из крупнейших поставщиков хлопка на мировой рынок. В связи с этим крупные российские бренды предпочитают перенести долю своего производства на фабрики Узбекистана.Одним из таких производителей является бренд детской одежды Crockid, который открыл собственные площадки по пошиву одежды в республике еще в 2008 году. Сегодня на предприятиях компании в Узбекистане работает более 2 тысяч сотрудников – и в ближайшее время бренд планирует нарастить объемы швейного производства.О сотрудничестве с Узбекистаном рассказали и в пресс-службе бренда Ostin.Представительство в Узбекистане открыл и бренд спортивной одежды "Спортмастер". Последние два года объемы производства в единицах товара демонстрируют рост на 15% ежегодно, сообщили в пресс-службе компании.Размещает заказы с 2016-го также российский бренд Funday, зафиксировавший за последние два года 60%-ный прирост производства в единицах товара."Половину закупок в прошлом году составляли футболки, 17% - носки и 10% - брюки", — отметили в пресс-службе и добавили, что в будущем сотрудничество с Узбекистаном будет расти. Способствует этому быстрота доставки, учитывая географическую близость стран, а также возможность оплачивать заказы в рублях.Брендов станет больше?Как показывают статистические данные, представленные выше, Узбекистан и Россия совместно и стабильно развивают текстильную индустрию уже несколько лет. Однако сейчас сфера может пережить резкий рывок.Ситуация, сложившаяся в российском ритейле, должна способствовать развитию производства и усилению бизнес-отношений на территории Евразии, считает Ольга Драгунова.Препятствием для увеличения доли швейного производства может стать дефицит квалифицированных кадров – с ним сталкивается не только Узбекистан, но и Россия. Однако у России есть своя образовательная база, которую можно использовать на данном этапе, отмечает Драгунова.Читайте также: Сделано в Узбекистане — как местный текстиль завоевывает рынки

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

узбекистан, сотрудничество, текстиль