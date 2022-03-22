https://uz.sputniknews.ru/20220322/ushla-iz-jizni-narodnaya-artistka-uzbekistana-maryam-ixtiyarova-23490607.html

Ушла из жизни народная артистка Узбекистана Марьям Ихтиярова

Ушла из жизни народная артистка Узбекистана Марьям Ихтиярова

Зритель знает актрису по ролям в фильмах "Невеста из Вуадиля" (1984), "Бомба" (1995), "Моя любовь" (2014) и других.

2022-03-22T19:12+0500

2022-03-22T19:12+0500

2022-03-22T19:19+0500

культура

актриса

фильм

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В пресс-службе Министерства культуры сообщили печальную весть. На 83 году ушла из жизни народная артистка Узбекистана Марьям Ихтиярова.Актриса родилась 1939 году в Хорезмской области. В 1963 году окончила Ташкентский театрально-художественный институт. Карьера Ихтияровой началась с 1959 года в Государственном музыкальном театре Узбекистана имени Мукими. За свою карьеру артистка участвовала во многих спектаклях и играла в кино. Он также выступала в радио- и телепрограммах.В 1997 году она получила звание Народной артистки Узбекистана, а в 2016 была удостоена медали "Шухрат".Зритель знает актрису по ролям в фильмах "Невеста из Вуадиля" (1984), "Бомба" (1995), "Моя любовь" (2014) и других.Читайте также:Умерла Тути Юсупова: какой народная артистка запомнилась поклонникам >>

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актриса, фильм