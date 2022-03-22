https://uz.sputniknews.ru/20220322/v-kazaxstane-nashli-telo-sotrudnitsy-tets-gde-obrushilas-truba-23481738.html
В Казахстане нашли тело сотрудницы ТЭЦ, где обрушилась труба
В Казахстане нашли тело сотрудницы ТЭЦ, где обрушилась труба
Тело женщины обнаружили под завалами на вторые сутки поисков.
2022-03-22T14:30+0500
2022-03-22T14:30+0500
2022-03-22T14:30+0500
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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. В Петропавловске найдено тело сотрудницы ТЭЦ, оказавшейся под завалами после обрушения трубы, сообщает Sputnik Казахстан.Погибшую, 38-летнюю машиниста-обходчика оборудования котельного цеха, искали два дня. Муж сотрудницы также работает на ТЭЦ, у нее остался 15-летний ребенок. С ними сейчас работают психологи.На месте обрушения работали кинологи, собака указала примерное место поиска, спасатели работали в этой точке. Поиски женщины шли в сложных условиях, под угрозой повторного обрушения конструкций, завалы спасатели разбирали вручную.Напомним, 20 марта на ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась дымовая труба. Обломки трубы упали на котельный цех, это вывело из строя несколько котлоагрегатов. В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Недобросовестное отношение к обязанностям). 21 марта были задержаны и водворены в ИВС директор и главный инженер ТЭЦ-2.Дымовая труба № 1 была введена в эксплуатацию в 1961 году. Капитальный ремонт трубы завершен в 2017 году, обследование, согласно нормативам, проводится раз в пять лет. В следующем году труба должна была выходить в ремонт.Как отмечает Sputnik Казахстан, это не первый случай гибели людей на ТЭЦ-2 Петропавловска. В январе 2021 года скончался рабочий, который при чистке котла шлакоудаления на Петропавловской ТЭЦ-2 получил ожог 80 процентов тела.24 декабря 2021 года в котельном цехе Петропавловской ТЭЦ-2 при запуске в работу котлоагрегата произошел разрыв водоотпускной трубы, в результате чего пострадал огнеупорщик - сотрудник подрядной организации. Паром ему обожгло 40% тела. Он скончался в первых числах января.Читайте также: Крушение пассажирского самолета на юге Китая - фото
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тэц, казахстан
В Казахстане нашли тело сотрудницы ТЭЦ, где обрушилась труба
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Тело женщины обнаружили под завалами на вторые сутки поисков.
ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik.
В Петропавловске найдено тело сотрудницы ТЭЦ, оказавшейся под завалами после обрушения трубы, сообщает Sputnik Казахстан
.
"22 марта в 10 часов 32 минуты под завалами строительных конструкций обнаружено безжизненное тело женщины. В 12 часов 5 минут тело было извлечено из-под завалов и передано для проведения судебно-медицинской экспертизы", - рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям области.
Погибшую, 38-летнюю машиниста-обходчика оборудования котельного цеха, искали два дня. Муж сотрудницы также работает на ТЭЦ, у нее остался 15-летний ребенок. С ними сейчас работают психологи.
На месте обрушения работали кинологи, собака указала примерное место поиска, спасатели работали в этой точке. Поиски женщины шли в сложных условиях, под угрозой повторного обрушения конструкций, завалы спасатели разбирали вручную.
Напомним, 20 марта на ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась дымовая труба. Обломки трубы упали на котельный цех, это вывело из строя несколько котлоагрегатов. В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Недобросовестное отношение к обязанностям). 21 марта были задержаны и водворены в ИВС директор и главный инженер ТЭЦ-2.
Дымовая труба № 1 была введена в эксплуатацию в 1961 году. Капитальный ремонт трубы завершен в 2017 году, обследование, согласно нормативам, проводится раз в пять лет. В следующем году труба должна была выходить в ремонт.
Как отмечает Sputnik Казахстан, это не первый случай гибели людей на ТЭЦ-2 Петропавловска. В январе 2021 года скончался рабочий, который при чистке котла шлакоудаления на Петропавловской ТЭЦ-2 получил ожог 80 процентов тела.
24 декабря 2021 года в котельном цехе Петропавловской ТЭЦ-2 при запуске в работу котлоагрегата произошел разрыв водоотпускной трубы, в результате чего пострадал огнеупорщик - сотрудник подрядной организации. Паром ему обожгло 40% тела. Он скончался в первых числах января.