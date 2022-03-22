Видео: эксперт оценил, чем Узбекистану выгоден Самарканд-миллионник
Города-миллионники приносят в госбюджет огромные суммы и привлекают инвестиции. Какую еще пользу принесет Узбекистану укрупнение Самарканда рассказывает урбанист Александр Пузанов.
"Города-миллионеры" приносят своим государствам астрономические суммы в бюджет и обеспечивают рост ВВП. В такие мегаполисы с удовольствием приходит и вкладывает свои деньги бизнес.
Что такое города-миллионники и каковы их особенности рассказал корреспонденту Sputnik генеральный директор фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов.
"В первую очередь, это очень крупный рынок, точка концентрации спроса и разнообразных видов деятельности, где происходит взаимодействие и людей с разными компетенциями, разным опытом, навыками… Кроме того, это большие рынки жилья, коммерческой недвижимости, финансовые рынки, рынки потребления основных продуктов питания, стройматериалов и так далее", - объяснил эксперт.
Теперь и Самарканд будут превращать в город-миллионник. Что получит население и предприниматели? В чем будут плюсы для самой республики? Какие условия нужны для реализации задуманного? Чем будет полезен опыт Москвы?
Ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik Узбекистан.