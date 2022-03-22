https://uz.sputniknews.ru/20220322/video-ekspert-otsenil-chem-vygoden-uzbekistanu-samarkand-millionnik-23484663.html

Видео: эксперт оценил, чем Узбекистану выгоден Самарканд-миллионник

Видео: эксперт оценил, чем Узбекистану выгоден Самарканд-миллионник

Города-миллионники приносят в госбюджет огромные суммы и привлекают инвестиции. Какую еще пользу принесет Узбекистану укрупнение Самарканда рассказывает урбанист Александр Пузанов.

2022-03-22T16:20+0500

2022-03-22T16:20+0500

2022-03-22T16:20+0500

видео

самарканд

узбекистан

эксперт

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"Города-миллионеры" приносят своим государствам астрономические суммы в бюджет и обеспечивают рост ВВП. В такие мегаполисы с удовольствием приходит и вкладывает свои деньги бизнес. Что такое города-миллионники и каковы их особенности рассказал корреспонденту Sputnik генеральный директор фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов.Теперь и Самарканд будут превращать в город-миллионник. Что получит население и предприниматели? В чем будут плюсы для самой республики? Какие условия нужны для реализации задуманного? Чем будет полезен опыт Москвы? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik Узбекистан.

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самарканд, узбекистан, эксперт, видео