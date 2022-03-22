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Видео: эксперт оценил, чем Узбекистану выгоден Самарканд-миллионник
Видео: эксперт оценил, чем Узбекистану выгоден Самарканд-миллионник
Города-миллионники приносят в госбюджет огромные суммы и привлекают инвестиции. Какую еще пользу принесет Узбекистану укрупнение Самарканда рассказывает урбанист Александр Пузанов.
2022-03-22T16:20+0500
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видео
самарканд
узбекистан
эксперт
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"Города-миллионеры" приносят своим государствам астрономические суммы в бюджет и обеспечивают рост ВВП. В такие мегаполисы с удовольствием приходит и вкладывает свои деньги бизнес. Что такое города-миллионники и каковы их особенности рассказал корреспонденту Sputnik генеральный директор фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов.Теперь и Самарканд будут превращать в город-миллионник. Что получит население и предприниматели? В чем будут плюсы для самой республики? Какие условия нужны для реализации задуманного? Чем будет полезен опыт Москвы? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik Узбекистан.
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Видео: эксперт оценил, чем Узбекистану выгоден Самарканд-миллионник

16:20 22.03.2022
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Города-миллионники приносят в госбюджет огромные суммы и привлекают инвестиции. Какую еще пользу принесет Узбекистану укрупнение Самарканда рассказывает урбанист Александр Пузанов.
"Города-миллионеры" приносят своим государствам астрономические суммы в бюджет и обеспечивают рост ВВП. В такие мегаполисы с удовольствием приходит и вкладывает свои деньги бизнес.
Что такое города-миллионники и каковы их особенности рассказал корреспонденту Sputnik генеральный директор фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов.
"В первую очередь, это очень крупный рынок, точка концентрации спроса и разнообразных видов деятельности, где происходит взаимодействие и людей с разными компетенциями, разным опытом, навыками… Кроме того, это большие рынки жилья, коммерческой недвижимости, финансовые рынки, рынки потребления основных продуктов питания, стройматериалов и так далее", - объяснил эксперт.
Теперь и Самарканд будут превращать в город-миллионник. Что получит население и предприниматели? В чем будут плюсы для самой республики? Какие условия нужны для реализации задуманного? Чем будет полезен опыт Москвы?
Ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik Узбекистан.
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