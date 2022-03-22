https://uz.sputniknews.ru/20220322/vostok-protiv-initsiativ-ssha--the-wall-street-journal-23487244.html

Восток против инициатив США — The Wall Street Journal

Восток против инициатив США — The Wall Street Journal

Идея об использовании мировой экономики в качестве "оружия" приводит в ужас лидеров многих стран.

2022-03-22T17:40+0500

2022-03-22T17:40+0500

2022-03-22T17:54+0500

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экономика

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. США не сократят разрыв между Западом и Востоком и не смогут остаться мировым гегемоном с помощью санкций против России. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Sputnik Таджикистан.Обозреватель газеты Уолтер Рассел Мид отметил, что страны Востока не одобряют американские инициативы.Он подчеркнул, что США и Евросоюз хотят заставить Китай тоже ввести санкции против России, но встречают упорное сопротивление.По словам журналиста WSJ, позицию КНР поддерживают ЮАР, Бразилия и лояльные Штатам Индия и Вьетнам.Обозреватель прогнозирует, что любая страна, которая откажется исполнить требования Вашингтона, станет в его глазах врагом.Главы многих стран приходят в ужас от идеи использования мировой экономики в качестве "оружия".Американский журналист напомнил о санкциях, введенных бывшим президентом Дональдом Трампом против Ирана. Эти меры "открыли глаза" международной общественности на то, какую власть дает США глобальная экономическая система, пояснил обозреватель.Многие политики убеждены, что Америка не справится с последствиями своих жестких и необдуманных решений, резюмировал аналитик.Напомним, США и Евросоюз наложили беспрецедентные санкции в отношении России из-за специальной военной операции по защите жителей Донбасса.Ограничения коснулись финансовой, энергетической, транспортной, технологической сфер и визовой политики.Читайте также:"Веймар или Зимбабве?" Америка вглядывается в свое будущееПерезагрузка мира запущена

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