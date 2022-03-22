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Восток против инициатив США — The Wall Street Journal
Восток против инициатив США — The Wall Street Journal
Идея об использовании мировой экономики в качестве "оружия" приводит в ужас лидеров многих стран.
2022-03-22T17:40+0500
2022-03-22T17:54+0500
в мире
сша
восток
оружие
экономика
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. США не сократят разрыв между Западом и Востоком и не смогут остаться мировым гегемоном с помощью санкций против России. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Sputnik Таджикистан.Обозреватель газеты Уолтер Рассел Мид отметил, что страны Востока не одобряют американские инициативы.Он подчеркнул, что США и Евросоюз хотят заставить Китай тоже ввести санкции против России, но встречают упорное сопротивление.По словам журналиста WSJ, позицию КНР поддерживают ЮАР, Бразилия и лояльные Штатам Индия и Вьетнам.Обозреватель прогнозирует, что любая страна, которая откажется исполнить требования Вашингтона, станет в его глазах врагом.Главы многих стран приходят в ужас от идеи использования мировой экономики в качестве "оружия".Американский журналист напомнил о санкциях, введенных бывшим президентом Дональдом Трампом против Ирана. Эти меры "открыли глаза" международной общественности на то, какую власть дает США глобальная экономическая система, пояснил обозреватель.Многие политики убеждены, что Америка не справится с последствиями своих жестких и необдуманных решений, резюмировал аналитик.Напомним, США и Евросоюз наложили беспрецедентные санкции в отношении России из-за специальной военной операции по защите жителей Донбасса.Ограничения коснулись финансовой, энергетической, транспортной, технологической сфер и визовой политики.Читайте также:"Веймар или Зимбабве?" Америка вглядывается в свое будущееПерезагрузка мира запущена
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сша, восток, оружие, экономика

Восток против инициатив США — The Wall Street Journal

17:40 22.03.2022 (обновлено: 17:54 22.03.2022)
© Sputnik / Антон БыстровЧучело с американским флагом на шее во время политической акции в Тегеране.
Чучело с американским флагом на шее во время политической акции в Тегеране. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2022
© Sputnik / Антон Быстров
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Идея об использовании мировой экономики в качестве "оружия" приводит в ужас лидеров многих стран. Политики уверены, что США не справятся с последствиями своих жестких решений, заявил американский обозреватель.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. США не сократят разрыв между Западом и Востоком и не смогут остаться мировым гегемоном с помощью санкций против России. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Sputnik Таджикистан.
Обозреватель газеты Уолтер Рассел Мид отметил, что страны Востока не одобряют американские инициативы.
"Отсутствие энтузиазма у "незападных" стран в отношении подхода США к действиям президента России Владимира Путина — явление, которое американские политики игнорируют на свой страх и риск", — уверен аналитик.
Он подчеркнул, что США и Евросоюз хотят заставить Китай тоже ввести санкции против России, но встречают упорное сопротивление.
По словам журналиста WSJ, позицию КНР поддерживают ЮАР, Бразилия и лояльные Штатам Индия и Вьетнам.
Обозреватель прогнозирует, что любая страна, которая откажется исполнить требования Вашингтона, станет в его глазах врагом.
Главы многих стран приходят в ужас от идеи использования мировой экономики в качестве "оружия".
Американский журналист напомнил о санкциях, введенных бывшим президентом Дональдом Трампом против Ирана.
Эти меры "открыли глаза" международной общественности на то, какую власть дает США глобальная экономическая система, пояснил обозреватель.
Многие политики убеждены, что Америка не справится с последствиями своих жестких и необдуманных решений, резюмировал аналитик.
Напомним, США и Евросоюз наложили беспрецедентные санкции в отношении России из-за специальной военной операции по защите жителей Донбасса.
Ограничения коснулись финансовой, энергетической, транспортной, технологической сфер и визовой политики.
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