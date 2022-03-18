https://uz.sputniknews.ru/20220318/v-eaes-podnyali-limit-besposhlinnogo-vvoza-tovarov-skolko-teper-23407672.html

В ЕАЭС подняли лимит беспошлинного ввоза товаров: сколько теперь?

В ЕАЭС подняли лимит беспошлинного ввоза товаров: сколько теперь?

Эта мера позволит поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах, и избежать дефицита товаров. 18.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-18T09:58+0500

2022-03-18T09:58+0500

2022-03-18T09:58+0500

экономика

еаэс

товары

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) подняли лимит беспошлинного ввоза товаров до 1 тысячи евро.Об этом сообщила на брифинге по итогам заседания официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. По ее словам, лимит увеличен на временной основе — до 1 октября 2022 года.С 1 января 2020-го беспошлинный порог для ввоза товаров гражданами для личного пользования составлял 200 евро.Это, как ожидается, позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран Запада.Мишустин оценил, будут ли страны ЕАЭС вместе, несмотря на давление Запада >>В начале недели премьер-министр России Михаил Мишустин предложил партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли.В конце февраля российский премьер заявил, что страны ЕАЭС остаются вместе при любых обстоятельствах. Ранее в ЕАЭС заявили о намерении создать независимую международную финансовую систему. Какие возможности она предоставит членам союза, читайте в материале.ЕАЭС функционирует с 2015 года. В состав экономического объединения входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го.Читайте также:

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