https://uz.sputniknews.ru/20220323/frantsiya-sobiraetsya-vvodit-produktovye-kartochki---23502379.html

Франция собирается вводить продуктовые карточки

Франция собирается вводить продуктовые карточки

Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков из-за назревающего в мире продовольственного кризиса.

2022-03-23T13:00+0500

2022-03-23T13:00+0500

2022-03-23T13:02+0500

в мире

франция

эммануэль макрон

продовольствие

кризис

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Во Франции могут ввести чеки на продукты, чтобы поддержать малообеспеченных граждан и средний класс.Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции France Bleu. По его словам, в мире назревает продовольственный кризис.До этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости объединить усилия, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис на фоне ситуации на Украине.Санкции в отношении России все больше доставляют неудобств европейцам и сильно их тревожат. Многие уже почувствовали последствия на себе. В Великобритании боятся кризиса, который случился в 1973 году. В Германии активно закупают туалетную бумагу и масло. Все время поднимаются цены на бензин, газ и электричество. А Евросоюз и НАТО советуют людям уменьшить температуру в домах и меньше ездить на машинах.Глава либерал-демократической партии, бывший министр энергетики Эд Дэйви заявил: "Действия властей вредят людям. Последнее, что сейчас нужно нашей экономике и британскому народу, — дальнейшее сокращение доходов"."Очень трудный год", — отмечает и бывший премьер Дэвид Кэмерон. Он призвал власти сократить налоги, чтобы помочь семьям пережить кризис. "Самый сложный год, который мы когда-либо видели в жизни", — подчеркнул британский политик-консерватор Роберт Дженрик.С 14 марта прекратила свою деятельность итальянская ассоциация грузоперевозчиков Trasportounito. В официальном заявлении сообщается: "Мы просто не можем выполнять контрактные обязательства себе в убыток". Также устроили забастовку дальнобойщики в Испании.Антироссийские санкции рикошетом бьют по европейцам, которые только начали приходить в себя после ковидных экономических потерь. В Брюсселе об этом знают. По словам европейского комиссара по финансовой стабильности Валдиса Домбровскиса, санкции и контрсанкции поднимут инфляцию, цены на топливо и продовольствие, плохо скажутся на рынке инвестиций. И очень маловероятно, что обычных людей убеждают призывы померзнуть ради давления на Путина.После начала специальной военной операции России на Украине многие западные страны объявили о масштабных антироссийских санкциях, в первую очередь, против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Читайте также:Запад вспомнил свое пиратское прошлоеВассерман: США будут бороться с Россией до последнего союзника — видео

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франция, эммануэль макрон, продовольствие, кризис