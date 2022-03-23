https://uz.sputniknews.ru/20220323/kak-vstretili-rustama-minnixanova-v-tashkente--foto-23502078.html

Как встретили Рустама Минниханова в Ташкенте — фото

Как встретили Рустама Минниханова в Ташкенте — фото

Какие планы у главы российского региона в Узбекистане и с кем он уже провел встречи — читайте в материале.

2022-03-23T12:02+0500

2022-03-23T12:02+0500

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политика

рустам минниханов

ташкент

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В эти дни в Узбекистане с рабочим визитом находится глава российского региона — республики Татарстан — Рустам Минниханов. Об этом говорится на его официальном портале. Самолет с делегацией приземлился накануне вечером в международном аэропорту Ташкента, где высокого гостя уже ожидали посол России в Узбекистане Олег Мальгинов и заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.Сегодня Рустам Минниханов уже пообщался с представителями татарской общины республики, запланированы также встречи с деловыми кругами и переговоры с представителями власти в правительстве Узбекистана.Глава российского региона также поучаствует в церемонии открытия химико-индустриального технопарка "Чирчик". Предприятие создано совместно с казанским технополисом "Химград". Здесь будут производить нефтехимическую и химическую продукцию с высокой добавленной стоимостью в соответствии с международными стандартами качества.Напомним, что решением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и лидера Татарстана Рустама Минниханова "Узкимёсаноат" и технополис "Химград" построят в Чирчике индустриальный парк, предназначенный для локализации производств российских компаний на территории Узбекистана. Технопарк будет иметь развитую инженерную инфраструктуру с точками подключения к сетям энергоснабжения.Резидентам парка предоставят льготные налоговые условия, окажут всестороннюю поддержку в реализации инвестиционных проектов. Работа по созданию индустриального парка реализуется при инвестиционной поддержке правительств двух стран.Читайте также:Узбекистан поддержит российское авиастроение >>Татарстан ищет новые схемы поставок тканей из Узбекистана и других стран >>

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рустам минниханов, ташкент