https://uz.sputniknews.ru/20220323/kreml-vvod-mirotvortsev-nato-na-ukrainu-privedet-k-trudnopopravimym-posledstviyam-23509759.html
Песков объяснил, к чему приведет ввод миротворцев НАТО на Украину
Песков объяснил, к чему приведет ввод миротворцев НАТО на Украину
Ранее Лавров отметил, что польские представители известны своими "нестандартными ходами", которые направлены на то, чтобы спровоцировать "большую беду".
2022-03-23T16:00+0500
2022-03-23T16:00+0500
2022-03-23T16:18+0500
специальная военная операция россии в донбассе
кремль
нато
украина
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Предложение Польши ввести миротворческие войска НАТО на Украину является крайне опасным, оно может привести к труднопоправимым последствиям.Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.До этого глава МИД России Лавров предположил, что власти Польши, которые призывают послать миротворцев НАТО на Украину, мечтают занять прочные позиции на западной территории этой страны. В связи с тем, что подобные шаги приведут к прямому столкновению России и НАТО, министр заявил, что польские лидеры славятся своими "нестандартными ходами", которые могут спровоцировать "большую беду".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:Британские военные пять лет готовили Украину к вступлению в НАТО — видеоПесков ответил, может ли Россия применить ядерное оружие
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кремль, нато, украина
Песков объяснил, к чему приведет ввод миротворцев НАТО на Украину
16:00 23.03.2022 (обновлено: 16:18 23.03.2022) Подписаться на
Ранее Лавров отметил, что польские представители известны своими "нестандартными ходами", которые направлены на то, чтобы спровоцировать "большую беду".
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Предложение Польши ввести миротворческие войска НАТО на Украину является крайне опасным, оно может привести к труднопоправимым последствиям.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости
.
"Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям",— подчеркнул Песков, комментируя заявление Польши о возможной отправке миротворцев альянса на Украину.
До этого глава МИД России Лавров предположил, что власти Польши, которые призывают послать миротворцев НАТО на Украину, мечтают занять прочные позиции на западной территории этой страны.
В связи с тем, что подобные шаги приведут к прямому столкновению России и НАТО, министр заявил, что польские лидеры славятся своими "нестандартными ходами", которые могут спровоцировать "большую беду".
Россия начала специальную военную операцию
на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.