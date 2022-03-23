https://uz.sputniknews.ru/20220323/kto-kuriroval-deyatelnost-biolaboratoriy-na-ukraine--video-23513441.html
Кто курировал деятельность биолабораторий на Украине — видео
Кто курировал деятельность биолабораторий на Украине — видео
Зеленский и его окружение полностью находятся под контролем западных кураторов — об этом заявил бывший подполковник ВСУ.
2022-03-23T17:00+0500
2022-03-23T17:00+0500
2022-03-23T17:01+0500
видео
украина
биолаборатории
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Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, кто на самом деле стоит у руля на Украине и почему сильнодействующие препараты так необходимы президенту Зеленскому? Какой информацией обладают украинские спецслужбы и для чего многих западных агентов сейчас в панике пытаются вывести бойцы иностранных ЧВК? Об этом, а также о страшных экспериментах в биолабораториях Пентагона на Украине, смотрите в эксклюзивном интервью основателя Центра расследований UKR_LEAKS.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Стороны провели три раунда переговоров по урегулированию конфликта. Четвертый начался 14 марта и был приостановлен для работы технических и юридических групп.Участники отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров.Читайте также:Украина действует по "методичкам" из США – Захарова >>Песков ответил, может ли Россия применить ядерное оружие >>
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украина, биолаборатории, видео
Кто курировал деятельность биолабораторий на Украине — видео
17:00 23.03.2022 (обновлено: 17:01 23.03.2022) Подписаться на
Зеленский и его окружение полностью находятся под контролем западных кураторов — об этом заявил бывший подполковник ВСУ.
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, кто на самом деле стоит у руля на Украине и почему сильнодействующие препараты так необходимы президенту Зеленскому? Какой информацией обладают украинские спецслужбы и для чего многих западных агентов сейчас в панике пытаются вывести бойцы иностранных ЧВК?
Об этом, а также о страшных экспериментах в биолабораториях Пентагона на Украине, смотрите в эксклюзивном интервью основателя Центра расследований UKR_LEAKS.
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Стороны провели три раунда переговоров по урегулированию конфликта. Четвертый начался 14 марта и был приостановлен для работы технических и юридических групп.
Участники отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров.
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