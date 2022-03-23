Украина действует по "методичкам" из США – Захарова
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ/
Официальный представитель МИД России в интервью Sputnik говорила о переговорах с Украиной, реакции на действия Польши и ядерном оружии.
ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Украина никогда не вела переговоры с учетом своих интересов, она всегда действовала по документам из США, заявила в интервью Радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, сейчас в адрес РФ звучат обвинения, которые не могут не удивлять.
"Мы слышим какую-то нечеловеческую риторику со стороны международного сообщества, настоящий коктейль из лжи, фейков, обвинений и всей той русофобии, которая копилась, видимо, десятилетиями. Обвинения идут по всем фронтам, требования исключить (Россию, – ред.) отовсюду, есть желание не просто наложить санкции, а – ограничения на грани кары, которую невозможно даже представить. Это какая-то потребность все разрушать на своем пути. Но есть заявления, которые удивляют, несмотря на то, что удивляться уже нечему", – сказала она.
Между тем, то, что происходит на Украине, было спрогнозировано заранее, но Киев не захотел слушать советов, заявляя, что все это – пропаганда.
"Мы говорили, что в отсутствии сбалансированной, выстроенной на лучших или хотя бы стандартных образцах европейских наработок внутринациональной политики, Украина развалится. И это были самые реалистичные сценарии… Национальная политика подразумевает программы, действия и формирования повестки внутри страны как по направлению языка, культуры, религий, и все это – в увязке с общественной жизнью. Без подобного масштабного планирования Украина будет разваливаться. Однако мы слышали со стороны украинских властей, что это пропаганда.", – вспоминает Мария Захарова.
При этом, все эти годы украинские власти действовали под руководством США, не заботясь о своем народе. Они никогда не пытались осмыслить ситуацию с точки зрения национальных интересов Украины, ее идеологии, экономики и будущего.
"Вести диалог с киевским режимом было непросто и до сегодняшнего дня… Проблема была в одном, что представители киевского режима за все эти годы, и речь идет даже не о последних восьми годах, не вели диалог, представляя свою страну. …Они никогда не вели эти переговоры сами. Это всегда были методички, документы, которые готовились и готовятся США… Вопрос всегда возникал, с кем мы говорим – с Киевом или Вашингтоном?", – отметила она.
Затронула Мария Захарова также отношения России с другими странами. В частности, она рассказала о возможном ответе МИД на высылку российских дипломатов из Польши.
Ранее польский портал Onet, ссылаясь на правительственные источники, сообщил, что Варшава высылает около 40 российских дипломатов, обвинив в шпионаже. Комментируя это сообщение, Захарова подчеркнула, что "ответ будет дан соответствующий".
Помимо этого, официальный представитель российского МИД прокомментировала выход из переговоров по мирному соглашению с Японией после целого ряда заявлений японских властей и санкционного давления.
"Все это очевидно, потому что нет возможности подписания основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. Мало того, которое планомерно старается нанести такой точечный прицельный ущерб интересам нашей страны. В таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным", - подчеркнула она.
Захарова также осудила мировых лидеров и СМИ в огульном обсуждении темы ядерного оружия, которая раньше считалась неприкасаемой.
"К сожалению, в последнее время тема ядерного оружия из неприкасаемых превратилась в широко обсуждаемую. Я настаиваю, что тема ядерного оружия упоминалась только в вопросах сдерживания и стратегического баланса, стабильности. Никогда, и это было табу для дипломатов и политиков, эта тема не упоминалась всуе по понятным причинам. И вот сегодня мы наблюдаем обратный процесс, когда в различных странах, прежде всего в США, на высшем уровне политики позволяют себе спекулировать на этот счет", - возмутилась она.
Полностью интервью официального представителя МИД России Марии Захаровой слушайте на сайте Радио Sputnik.
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