https://uz.sputniknews.ru/20220323/ukraina-deystvuet-po-metodichkam-iz-ssha--zaxarova-23512624.html

Украина действует по "методичкам" из США – Захарова

Украина действует по "методичкам" из США – Захарова

Официальный представитель МИД России в интервью Sputnik говорила о переговорах с Украиной, реакции на действия Польши и ядерном оружии.

2022-03-23T16:26+0500

2022-03-23T16:26+0500

2022-03-23T16:26+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Украина никогда не вела переговоры с учетом своих интересов, она всегда действовала по документам из США, заявила в интервью Радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам дипломата, сейчас в адрес РФ звучат обвинения, которые не могут не удивлять."Мы слышим какую-то нечеловеческую риторику со стороны международного сообщества, настоящий коктейль из лжи, фейков, обвинений и всей той русофобии, которая копилась, видимо, десятилетиями. Обвинения идут по всем фронтам, требования исключить (Россию, – ред.) отовсюду, есть желание не просто наложить санкции, а – ограничения на грани кары, которую невозможно даже представить. Это какая-то потребность все разрушать на своем пути. Но есть заявления, которые удивляют, несмотря на то, что удивляться уже нечему", – сказала она.Между тем, то, что происходит на Украине, было спрогнозировано заранее, но Киев не захотел слушать советов, заявляя, что все это – пропаганда.При этом, все эти годы украинские власти действовали под руководством США, не заботясь о своем народе. Они никогда не пытались осмыслить ситуацию с точки зрения национальных интересов Украины, ее идеологии, экономики и будущего."Вести диалог с киевским режимом было непросто и до сегодняшнего дня… Проблема была в одном, что представители киевского режима за все эти годы, и речь идет даже не о последних восьми годах, не вели диалог, представляя свою страну. …Они никогда не вели эти переговоры сами. Это всегда были методички, документы, которые готовились и готовятся США… Вопрос всегда возникал, с кем мы говорим – с Киевом или Вашингтоном?", – отметила она.Затронула Мария Захарова также отношения России с другими странами. В частности, она рассказала о возможном ответе МИД на высылку российских дипломатов из Польши.Ранее польский портал Onet, ссылаясь на правительственные источники, сообщил, что Варшава высылает около 40 российских дипломатов, обвинив в шпионаже. Комментируя это сообщение, Захарова подчеркнула, что "ответ будет дан соответствующий".Помимо этого, официальный представитель российского МИД прокомментировала выход из переговоров по мирному соглашению с Японией после целого ряда заявлений японских властей и санкционного давления.Захарова также осудила мировых лидеров и СМИ в огульном обсуждении темы ядерного оружия, которая раньше считалась неприкасаемой."К сожалению, в последнее время тема ядерного оружия из неприкасаемых превратилась в широко обсуждаемую. Я настаиваю, что тема ядерного оружия упоминалась только в вопросах сдерживания и стратегического баланса, стабильности. Никогда, и это было табу для дипломатов и политиков, эта тема не упоминалась всуе по понятным причинам. И вот сегодня мы наблюдаем обратный процесс, когда в различных странах, прежде всего в США, на высшем уровне политики позволяют себе спекулировать на этот счет", - возмутилась она.Полностью интервью официального представителя МИД России Марии Захаровой слушайте на сайте Радио Sputnik.Читайте также: Песков ответил, может ли Россия применить ядерное оружие

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мид рф, мария захарова, интервью, украина, сша