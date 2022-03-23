https://uz.sputniknews.ru/20220323/minnixanov-i-aripov-zalojili-pervyy-kamen-v-stroitelstvo-texnoparka-v-chirchike-23504816.html

В Ташобласти открылся индустриальный технопарк — фото

В Ташобласти открылся индустриальный технопарк — фото

О том, какие условия будут созданы для резидентов технопарка, в том числе льготы и преференции, — читайте в материале.

2022-03-23T12:42+0500

2022-03-23T12:42+0500

2022-03-23T14:09+0500

экономика

льготы

технопарк

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает официальный портал республики Татарстан. Стороны говорили об экономическом сотрудничестве между регионами Узбекистана и Республикой Татарстан в рамках российско-узбекистанских отношений. Отдельно обсудили вопросы по реализации совместного проекта по строительству химико-индустриального технопарка "Чирчик" в Ташкентской области. Шла речь также о поставке грузовых автомобилей КАМАЗ, автобусов и электробусов. Стороны рассмотрели и вопрос реализации шинной продукции "Нижнекамскшина" и расширения сети автомобильных заправок "Татнефть". Рустам Минниханов представил Абдулле Арипову проекты и других крупных компаний Татарстана, готовых расширить сотрудничество с Узбекистаном.Далее стороны приняли участие в церемонии открытия совместного химико-индустриального технопарка "Чирчик". Для резидентов технопарка предусмотрены значительные налоговые льготы, они также освобождаются от таможенных пошлин сроком до 3 лет. Сейчас условиями работы в технопарке интересуются партнеры не только из России, но и из Китая, Индии, Южной Кореи и других стран. На площади 31,2 га планируют производить более 100 наименований важной для экономики Узбекистана продукции.Наличие комплексной инженерной инфраструктуры позволит обеспечить быстрый старт производств. Планируется трудоустроить не менее 2200 специалистов.Первыми резидентами технопарка являются татарстанские компании ООО "ВР-Пласт" по производству пластика, ООО "Бионоватик" — производитель средств защиты растений и ООО "Натуральное здоровье" — производитель биологически активных добавок.Подготовительную работу по созданию индустриального парка в Ташкентской области начали в 2018 году. В 2021 году во время визита в Узбекистан Рустама Минниханова было решено создать индустриальный парк в Чирчике на базе неиспользуемых корпусов АО "Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов" и АО "Максам-Чирчик". Сейчас на этой территории реконструируют два корпуса и строят один новый.В январе 2022 года в Ташкент прибыли представители казанского технополиса АО "Химград" и 15 компаний – потенциальных резидентов химического индустриального технопарка Чирчик. Возглавлял делегацию заместитель премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли Альберт Каримов. Компаниям рассказали о возможностях размещения в индустриальном парке, получения налоговых льгот и других преференциях.Церемония открытия завершилась подписанием "дорожной карты" по расширению сотрудничества между хокимиятом Ташкента и правительством Республики Татарстан на 2022-2023 годы.В присутствии премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и главы Татарстана Рустама Минниханова подписали ряд документов, в том числе:Читайте также:Как встретили Рустама Минниханова в Ташкенте — фото >>Узбекистан и Татарстан: сотрудничество в цифрах >>

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льготы, технопарк, фото