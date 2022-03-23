https://uz.sputniknews.ru/20220323/pogodnaya-anomaliya-v-tashkente-vypal-sneg--video-23509130.html

Погодная аномалия: в Ташкенте выпал снег — видео

Погодная аномалия: в Ташкенте выпал снег — видео

Природа продолжает удивлять узбекистанцев: после непрекращающихся ливней в Ташкенте выпал снег.

2022-03-23T14:49+0500

2022-03-23T14:49+0500

2022-03-23T14:58+0500

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аномальная температура

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Невероятно, но факт: март удивил столичных жителей внезапным снегопадом. Дождь, который лил несколько недель подряд с редкими переменами, сегодня преобразился в снег. За погодой наблюдал и корреспондент Sputnik Узбекистан.В эти дни в Узбекистане установилась нехарактерная для марта холодная температура. В некоторых регионах столбики термометров ночью опускались до минус 7-10 градусов.Фермеры опасаются, что похолодание может нанести урон раннему урожаю овощей, винограду и картофелю.В этой связи по всей стране созданы оперативные группы по оказанию помощи аграриям — чтобы помочь снизить негативное влияние холодов на сады, виноградники, ранний картофель и овощи.Читайте также: Туман и грозы: чем погода удивит узбекистанцев до конца недели >>Как Узбекистан защитит свой урожай от заморозков >>

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погода, аномальная температура