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Погодная аномалия: в Ташкенте выпал снег — видео
Погодная аномалия: в Ташкенте выпал снег — видео
Природа продолжает удивлять узбекистанцев: после непрекращающихся ливней в Ташкенте выпал снег.
2022-03-23T14:49+0500
2022-03-23T14:49+0500
2022-03-23T14:58+0500
общество
погода
аномальная температура
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Невероятно, но факт: март удивил столичных жителей внезапным снегопадом. Дождь, который лил несколько недель подряд с редкими переменами, сегодня преобразился в снег. За погодой наблюдал и корреспондент Sputnik Узбекистан.В эти дни в Узбекистане установилась нехарактерная для марта холодная температура. В некоторых регионах столбики термометров ночью опускались до минус 7-10 градусов.Фермеры опасаются, что похолодание может нанести урон раннему урожаю овощей, винограду и картофелю.В этой связи по всей стране созданы оперативные группы по оказанию помощи аграриям — чтобы помочь снизить негативное влияние холодов на сады, виноградники, ранний картофель и овощи.Читайте также: Туман и грозы: чем погода удивит узбекистанцев до конца недели >>Как Узбекистан защитит свой урожай от заморозков >>
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погода, аномальная температура
Погодная аномалия: в Ташкенте выпал снег — видео
14:49 23.03.2022 (обновлено: 14:58 23.03.2022) Подписаться на
Природа продолжает удивлять узбекистанцев: после непрекращающихся ливней в Ташкенте выпал снег.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
Невероятно, но факт: март удивил столичных жителей внезапным снегопадом. Дождь, который лил несколько недель подряд с редкими переменами, сегодня преобразился в снег. За погодой наблюдал и корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В эти дни в Узбекистане установилась нехарактерная для марта холодная температура. В некоторых регионах столбики термометров ночью опускались до минус 7-10 градусов.
Фермеры опасаются, что похолодание может нанести урон раннему урожаю овощей, винограду и картофелю.
В этой связи по всей стране созданы
оперативные группы по оказанию помощи аграриям — чтобы помочь снизить негативное влияние холодов на сады, виноградники, ранний картофель и овощи.
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