https://uz.sputniknews.ru/20220321/kak-uzbekistan-zaschitit-svoy-urojay-ot-zamorozkov-23449860.html

Как Узбекистан защитит свой урожай от заморозков

Как Узбекистан защитит свой урожай от заморозков

В последние дни, 19-20 марта, в стране резко похолодало — столбики термометров ночью опустились до минус 7-10 градусов.

2022-03-21T08:29+0500

2022-03-21T08:29+0500

2022-03-21T08:29+0500

общество

урожай

узбекистан

заморозки

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Узбекистане опасаются, что похолодание может нанести урон раннему урожаю овощей, винограду и картофелю. В последние дни, 19-20 марта, в Узбекистане резко похолодало — столбики термометров ночью опустились до минус 7-10 градусов.По данным ведомства, совместно с учеными оперативные группы внедряют научно-обоснованные рекомендации для сохранения садов и виноградников, а также сельскохозяйственных культур, высаженных в раннее время на открытых полях.Заморозки и снег часто приходят в Узбекистан в конце марта-начале апреля. Такие перепады температур нередко становятся причиной потерь урожая фруктов и овощей для узбекских фермеров.Российский рынок традиционно занимает первое место в поставках плодоовощной продукции из Узбекистана: по итогам 2021 года они выросли на 14,3%, до 291,8 миллиона долларов (30,5% в общем объеме экспортной продукции).Эксперты между тем считают, что у республики есть все шансы стать основным поставщиком агропродукции для российских потребителей.О том, как накормить россиян овощами из Узбекистана и оставить себе, в интервью Sputnik рассказал доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонид Холод.По итогам прошлого года, Россия сменила Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР — лишь 17,7%.Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов объяснил в беседе со Sputnik, почему так произошло и что означает "разворот" России на Восток для Узбекистана.Читайте также:

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урожай, узбекистан, заморозки