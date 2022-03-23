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В Таджикистане примут дополнительные меры в борьбе с преступниками
В Таджикистане примут дополнительные меры в борьбе с преступниками
В Таджикистане планируют усилить борьбу с преступностью.
2022-03-23T13:20+0500
2022-03-23T13:20+0500
2022-03-23T13:28+0500
в мире
таджикистан
рустам эмомали
борьба с преступностью
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Таджикистане теперь будут следить, чтобы граждане республики не участвовали в преступной деятельности и в вооруженных конфликтах на территории других стран.Такое поручение генеральному прокурору Юсуфу Рахмону дал председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали, передает Sputnik Таджикистан.Генеральный прокурор должен будет раз в шесть месяцев отправлять в парламент отчет о выполнении этого решения, говорится в документе.До этого министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода отметил, что правоохранительные органы постоянно получают сведения о гражданах, прошедших террористическую подготовку в Сирии и Ираке и вернувшихся в страны СНГ.Этими данными сотрудники ведомства делятся с коллегами из других стран, а подозреваемых в преступной деятельности задерживают.По словам министра, в 2021 году в Таджикистане задержали 579 членов террористических и экстремистских организаций по подозрению в совершении 761 преступления. Из них 339 арестованы за 311 преступлений.Рамазон Рахимзода подчеркнул, что 50 членов террористических организаций, находившихся за границей, задержали и доставили в Таджикистан при сотрудничестве с другими органами.Читайте также:Военные России разгромили центр с наемниками в Ровенской областиГорячий российский "привет" американским наемникам на Яворовском полигоне
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таджикистан, рустам эмомали, борьба с преступностью
В Таджикистане примут дополнительные меры в борьбе с преступниками
13:20 23.03.2022 (обновлено: 13:28 23.03.2022) Подписаться на
В Таджикистане планируют усилить борьбу с преступностью. Соответствующее поручение Рустам Эмомали дал генпрокуратуре страны.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Таджикистане теперь будут следить, чтобы граждане республики не участвовали в преступной деятельности и в вооруженных конфликтах на территории других стран.
Такое поручение генеральному прокурору Юсуфу Рахмону дал председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали, передает Sputnik Таджикистан
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"Совместно с соответствующими органами принять неотложные меры по выявлению и предупреждению случаев вовлечения и участия граждан Таджикистана в деятельность преступных групп и других незаконных организаций и движений, вооруженного сопротивления на территории других стран и обеспечения безопасности информационного пространства страны ", — сообщается в постановлении.
Генеральный прокурор должен будет раз в шесть месяцев отправлять в парламент отчет о выполнении этого решения, говорится в документе.
До этого министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода отметил, что правоохранительные органы постоянно получают сведения о гражданах, прошедших террористическую подготовку в Сирии и Ираке и вернувшихся в страны СНГ.
Этими данными сотрудники ведомства делятся с коллегами из других стран, а подозреваемых в преступной деятельности задерживают.
По словам министра, в 2021 году в Таджикистане задержали 579 членов террористических и экстремистских организаций по подозрению в совершении 761 преступления. Из них 339 арестованы за 311 преступлений.
Рамазон Рахимзода подчеркнул, что 50 членов террористических организаций, находившихся за границей, задержали и доставили в Таджикистан при сотрудничестве с другими органами.