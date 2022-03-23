https://uz.sputniknews.ru/20220323/tatarstan-razvivaet-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom-nesmotrya-na-sanktsii-23495238.html
Татарстан развивает сотрудничество с Узбекистаном, несмотря на санкции
Татарстан развивает сотрудничество с Узбекистаном, несмотря на санкции
Прорабатываются вопросы новых поставок в Узбекистан новых вертолетов Казанского вертолетного завода, проектов в машиностроении, межвузовское сотрудничество, а... 23.03.2022, Sputnik Узбекистан
2022-03-23T08:29+0500
2022-03-23T08:29+0500
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сотрудничество Татарстана и Узбекистана активно развивается, несмотря на антироссийские санкции Запада.Об этом РИА Новости заявил помощник президента РТ по авиакомплексу и машиностроению Равиль Зарипов.Накануне в Ташкенте состоялся круглый стол по инвестиционному и экономическому сотрудничества Узбекистана и Татарстана в рамках визита в республику главы РТ Рустама Минниханова.Помощник главы Татарстана отметил, что прорабатываются вопросы новых поставок в Узбекистан новых вертолетов Казанского вертолетного завода, проектов в машиностроении, межвузовское сотрудничество, а также взаимодействие в IT-сфере.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.Читайте также:Узбекистан поддержит российское авиастроение >>Татарстан ищет новые схемы поставок тканей из Узбекистана и других стран >>
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Татарстан развивает сотрудничество с Узбекистаном, несмотря на санкции
08:29 23.03.2022 (обновлено: 09:38 23.03.2022) Подписаться на
Прорабатываются вопросы новых поставок в Узбекистан новых вертолетов Казанского вертолетного завода, проектов в машиностроении, межвузовское сотрудничество, а также взаимодействие в IT-сфере.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сотрудничество Татарстана и Узбекистана активно развивается, несмотря на антироссийские санкции Запада.
Об этом РИА Новости
заявил помощник президента РТ по авиакомплексу и машиностроению Равиль Зарипов.
Накануне в Ташкенте состоялся круглый стол по инвестиционному и экономическому сотрудничества Узбекистана и Татарстана в рамках визита в республику главы РТ Рустама Минниханова.
"В любом случае определенные трудности возникают. Прежде всего это связано с проведением финансовых операций. Но тем не менее эта работа у нас не останавливается, мы работаем", — сказал Зарипов, отвечая на вопрос о влиянии на двустороннее сотрудничество санкций Запада против России.
Помощник главы Татарстана отметил, что прорабатываются вопросы новых поставок в Узбекистан новых вертолетов Казанского вертолетного завода, проектов в машиностроении, межвузовское сотрудничество, а также взаимодействие в IT-сфере.
"Платежи идут, поставки оборудования, может быть, времени это больше занимает в календарном плане. А с другой стороны, мы здесь находим понимание и уже подготовлены новые соглашения, в ближайшее время, я думаю, мы их подпишем", — добавил помощник Минниханова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий.
Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.