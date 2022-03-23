https://uz.sputniknews.ru/20220323/tatarstan-razvivaet-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom-nesmotrya-na-sanktsii-23495238.html

Татарстан развивает сотрудничество с Узбекистаном, несмотря на санкции

Татарстан развивает сотрудничество с Узбекистаном, несмотря на санкции

Прорабатываются вопросы новых поставок в Узбекистан новых вертолетов Казанского вертолетного завода, проектов в машиностроении, межвузовское сотрудничество, а... 23.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-23T08:29+0500

2022-03-23T08:29+0500

2022-03-23T09:38+0500

общество

татарстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сотрудничество Татарстана и Узбекистана активно развивается, несмотря на антироссийские санкции Запада.Об этом РИА Новости заявил помощник президента РТ по авиакомплексу и машиностроению Равиль Зарипов.Накануне в Ташкенте состоялся круглый стол по инвестиционному и экономическому сотрудничества Узбекистана и Татарстана в рамках визита в республику главы РТ Рустама Минниханова.Помощник главы Татарстана отметил, что прорабатываются вопросы новых поставок в Узбекистан новых вертолетов Казанского вертолетного завода, проектов в машиностроении, межвузовское сотрудничество, а также взаимодействие в IT-сфере.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.Читайте также:Узбекистан поддержит российское авиастроение >>Татарстан ищет новые схемы поставок тканей из Узбекистана и других стран >>

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