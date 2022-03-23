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В Минздраве рассказали о работе больниц в дни Навруза
В Минздраве рассказали о работе больниц в дни Навруза
Как работают медицинские учреждения в праздничные и дополнительные выходные дни — в Минздраве озвучили точное количество бригад скорой помощи, готовых выехать на вызов.
2022-03-23T14:22+0500
2022-03-23T14:22+0500
2022-03-23T14:25+0500
общество
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выходные
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В министерстве здравоохранения действует штаб, который координирует деятельность медучреждений в праздничные дни, сообщили в пресс-службе ведомства. Несмотря на выходные, в этот период больницы работают круглосуточно.В общей сложности 40 000 работников медицинской системы дежурят в следующих лечебно-профилактических учреждениях:Также в Республиканском научном центре скорой медицинской помощи, его 13 региональных филиалах и отделениях, расположенных в 180 населенных пунктах, круглосуточно дежурят врачи и медицинские сестры. Все учреждения обеспечены необходимыми лекарствами.В общей сложности 2861 бригада скорой помощи по всей стране находится в режиме ожидания звонков от населения. Кроме того, круглосуточно работают 238 родильных домов.В центральном аппарате санитарно-эпидемиологической службы и 14 управлениях в 203 населенных пунктах круглосуточно работают более 200 дежурных врачей, около 200 врачей-лаборантов и вспомогательного персонала.Читайте также:Шавкат Мирзиёев проведет первый открытый диалог с медиками >>Президент анонсировал прибавку к зарплате медиков в Муйнаке >>
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навруз, медики, выходные
В Минздраве рассказали о работе больниц в дни Навруза
14:22 23.03.2022 (обновлено: 14:25 23.03.2022) Подписаться на
Как работают медицинские учреждения в праздничные и дополнительные выходные дни — в Минздраве озвучили точное количество бригад скорой помощи, готовых выехать на вызов.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
В министерстве здравоохранения действует штаб, который координирует деятельность медучреждений в праздничные дни, сообщили
в пресс-службе ведомства. Несмотря на выходные, в этот период больницы работают круглосуточно.
В общей сложности 40 000 работников медицинской системы дежурят в следующих лечебно-профилактических учреждениях:
858 пунктов семейного врача;
все районные, областные и республиканские больницы;
специализированные медицинские центры;
клиники при медицинских университетах.
Также в Республиканском научном центре скорой медицинской помощи, его 13 региональных филиалах и отделениях, расположенных в 180 населенных пунктах, круглосуточно дежурят врачи и медицинские сестры. Все учреждения обеспечены необходимыми лекарствами.
В общей сложности 2861 бригада скорой помощи по всей стране находится в режиме ожидания звонков от населения. Кроме того, круглосуточно работают 238 родильных домов.
В центральном аппарате санитарно-эпидемиологической службы и 14 управлениях в 203 населенных пунктах круглосуточно работают более 200 дежурных врачей, около 200 врачей-лаборантов и вспомогательного персонала.
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