https://uz.sputniknews.ru/20220316/shavkat-mirziyoev-provedet-pervyy-otkrytyy-dialog-s-medikami-23362265.html
Шавкат Мирзиёев проведет первый открытый диалог с медиками
Шавкат Мирзиёев проведет первый открытый диалог с медиками
Какие вопросы будут обсуждены в рамках открытой беседы с президентом и кто сможет задать вопрос — читайте в материале.
2022-03-16T13:03+0500
2022-03-16T13:03+0500
2022-03-16T13:03+0500
общество
шавкат мирзиёев
медики
прямой диалог
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 18 марта планирует провести открытый диалог с работниками здравоохранения страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.По его словам, встреча в предстоящем формате станет первой в истории страны. В дискуссию включатся более 10 тысяч работников всех звеньев здравоохранения. Президент обсудит с ними меры дальнейшего развития медицины. Участники также озвучат системные проблемы, а также внесут свои идеи и предложения для оптимизации работы. За время подготовки к открытому диалогу от населения и медработников поступило более 25 тысяч обращений. Их проанализировали и на их основе подготовили к реализации меры, которые позволят вывести систему здравоохранения на новый уровень. Сбор вопросов и предложения начался еще в прошлом году. Тогда встречу анонсировали в Министерстве здравоохранения.Читайте также:Президент анонсировал прибавку к зарплате медиков в Муйнаке >>Узбекских хирургов начнут отправлять на зарубежные стажировки >>
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шавкат мирзиёев, медики, прямой диалог
Шавкат Мирзиёев проведет первый открытый диалог с медиками
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Какие вопросы будут обсуждены в рамках открытой беседы с президентом и кто сможет задать вопрос — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев 18 марта планирует провести открытый диалог с работниками здравоохранения страны. Об этом в своем Telegram-канале
сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
По его словам, встреча в предстоящем формате станет первой в истории страны. В дискуссию включатся более 10 тысяч работников всех звеньев здравоохранения. Президент обсудит с ними меры дальнейшего развития медицины. Участники также озвучат системные проблемы, а также внесут свои идеи и предложения для оптимизации работы.
За время подготовки к открытому диалогу от населения и медработников поступило более 25 тысяч обращений. Их проанализировали и на их основе подготовили к реализации меры, которые позволят вывести систему здравоохранения на новый уровень.
Сбор вопросов и предложения начался
еще в прошлом году. Тогда встречу анонсировали в Министерстве здравоохранения.
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