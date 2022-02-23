https://uz.sputniknews.ru/20220223/prezident-anonsiroval-pribavku-k-zarplate-medikov-v-muynake-22923605.html

Президент анонсировал прибавку к зарплате медиков в Муйнаке

Президент анонсировал прибавку к зарплате медиков в Муйнаке

Какую зарплату будут получать медработники, решившиеся переехать из Ташкента в Каракалпакстан — президент анонсировал повышение.

2022-02-23T13:24+0500

2022-02-23T13:24+0500

2022-02-23T13:25+0500

общество

медики

зарплата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/818/31/8183191_0:40:1200:715_1920x0_80_0_0_75f42edbd9114a934a5f2491de2c5e95.jpg

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиеев озвучил решение, которое, как ожидается, мотивирует столичных врачей отправиться на постоянную работу в Каракалпакстан. На встрече с активистами Муйнакского района президент пообещал вдвое увеличить им оклад, сообщила на своем Telegram-канале обозреватель телеканала "Узбекистан 24" Азиза Курбанова.На эти цели глава государства распорядился выделить 32 млрд сумов. Соответствующее постановление будет разработано в ближайшее время.В январе сообщалось, что в 2022 году заработная плата учителей и врачей вырастет. Увеличение будет зависеть от квалификационной категории:Профильные ведомства до 1 июля должны пересмотреть порядок присвоения квалификационных категорий учителям и врачам с привлечением международных экспертов.Читайте также:Узбекских хирургов начнут отправлять на зарубежные стажировки >>В Нукусском центре экстренной медпомощи заработала кислородная станция >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медики, зарплата