https://uz.sputniknews.ru/20220223/prezident-anonsiroval-pribavku-k-zarplate-medikov-v-muynake-22923605.html
Президент анонсировал прибавку к зарплате медиков в Муйнаке
Президент анонсировал прибавку к зарплате медиков в Муйнаке
Какую зарплату будут получать медработники, решившиеся переехать из Ташкента в Каракалпакстан — президент анонсировал повышение.
2022-02-23T13:24+0500
2022-02-23T13:24+0500
2022-02-23T13:25+0500
общество
медики
зарплата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/818/31/8183191_0:40:1200:715_1920x0_80_0_0_75f42edbd9114a934a5f2491de2c5e95.jpg
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиеев озвучил решение, которое, как ожидается, мотивирует столичных врачей отправиться на постоянную работу в Каракалпакстан. На встрече с активистами Муйнакского района президент пообещал вдвое увеличить им оклад, сообщила на своем Telegram-канале обозреватель телеканала "Узбекистан 24" Азиза Курбанова.На эти цели глава государства распорядился выделить 32 млрд сумов. Соответствующее постановление будет разработано в ближайшее время.В январе сообщалось, что в 2022 году заработная плата учителей и врачей вырастет. Увеличение будет зависеть от квалификационной категории:Профильные ведомства до 1 июля должны пересмотреть порядок присвоения квалификационных категорий учителям и врачам с привлечением международных экспертов.Читайте также:Узбекских хирургов начнут отправлять на зарубежные стажировки >>В Нукусском центре экстренной медпомощи заработала кислородная станция >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/818/31/8183191_37:0:1017:735_1920x0_80_0_0_8e6394194b6d509445341b137913f08d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медики, зарплата
Президент анонсировал прибавку к зарплате медиков в Муйнаке
13:24 23.02.2022 (обновлено: 13:25 23.02.2022) Подписаться на
Какую зарплату будут получать медработники, решившиеся переехать из Ташкента в Каракалпакстан — президент анонсировал повышение.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Шавкат Мирзиеев озвучил решение, которое, как ожидается, мотивирует столичных врачей отправиться на постоянную работу в Каракалпакстан. На встрече с активистами Муйнакского района президент пообещал вдвое увеличить им оклад, сообщила на своем Telegram-канале
обозреватель телеканала "Узбекистан 24" Азиза Курбанова.
Если медицинские работники из Ташкента приедут работать в Каракалпакстан, мы будем платить им 100-процентную надбавку к зарплате.
Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана
На эти цели глава государства распорядился выделить 32 млрд сумов. Соответствующее постановление будет разработано в ближайшее время.
В январе сообщалось
, что в 2022 году заработная плата учителей и врачей вырастет. Увеличение будет зависеть от квалификационной категории:
учителей высшей категории – минимум на 15 процентов;
учителей первой категории, врачей высшей и первой категории – минимум на 10 процентов;
учителей и врачей второй категории – минимум на 5 процентов.
Профильные ведомства до 1 июля должны пересмотреть порядок присвоения квалификационных категорий учителям и врачам с привлечением международных экспертов.
Читайте также: