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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220323/v-mire-sluchitsya-ekonomicheskiy-kollaps-bez-rossiyskix-nefti-i-gaza--novak-23513273.html
В мире случится экономический коллапс без российских нефти и газа — Новак
В мире случится экономический коллапс без российских нефти и газа — Новак
Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировые рынки.
2022-03-23T17:25+0500
2022-03-23T17:29+0500
специальная военная операция россии в донбассе
александр новак
нефть
газ
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Если на российскую нефтегазовую отрасль наложат санкции, цены на энергоресурсы станут непредсказуемы.Об этом в среду заявил вице-премьер России Александр Новак во время выступления на правительственном часе в Госдуме, передает Sputnik Беларусь."Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым", — отметил вице-премьер.До этого Александр Новак объяснял, на сколько может подняться цена на черное золото при полном эмбарго сырья из России.По его словам, стоимость нефти за баррель может меняться в районе 300 долларов, а самые безрадостные прогнозы говорят о 500 долларах за этот же объем.Напомним, страны Запада в ответ на военную спецоперацию России на Украине объявили ряд антироссийских санкций, идет обсуждение новых. Так, в Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта из России нефти и газа, а США уже ввели запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ.Читайте также:Антироссийские санкции убивают экономику Европы"Иран смог, Россия тем более справится"— эксперт про опыт жизни под санкциями
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александр новак, нефть, газ

В мире случится экономический коллапс без российских нефти и газа — Новак

17:25 23.03.2022 (обновлено: 17:29 23.03.2022)
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Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировые рынки. Вице-премьер рассказал, что произойдет с мировой экономикой в случае полного эмбарго на российские углеводороды.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Если на российскую нефтегазовую отрасль наложат санкции, цены на энергоресурсы станут непредсказуемы.
Об этом в среду заявил вице-премьер России Александр Новак во время выступления на правительственном часе в Госдуме, передает Sputnik Беларусь.
"Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым", — отметил вице-премьер.
До этого Александр Новак объяснял, на сколько может подняться цена на черное золото при полном эмбарго сырья из России.
По его словам, стоимость нефти за баррель может меняться в районе 300 долларов, а самые безрадостные прогнозы говорят о 500 долларах за этот же объем.
Напомним, страны Запада в ответ на военную спецоперацию России на Украине объявили ряд антироссийских санкций, идет обсуждение новых.
Так, в Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта из России нефти и газа, а США уже ввели запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ.
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