https://uz.sputniknews.ru/20220323/v-mire-sluchitsya-ekonomicheskiy-kollaps-bez-rossiyskix-nefti-i-gaza--novak-23513273.html

В мире случится экономический коллапс без российских нефти и газа — Новак

В мире случится экономический коллапс без российских нефти и газа — Новак

Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировые рынки.

2022-03-23T17:25+0500

2022-03-23T17:25+0500

2022-03-23T17:29+0500

специальная военная операция россии в донбассе

александр новак

нефть

газ

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Если на российскую нефтегазовую отрасль наложат санкции, цены на энергоресурсы станут непредсказуемы.Об этом в среду заявил вице-премьер России Александр Новак во время выступления на правительственном часе в Госдуме, передает Sputnik Беларусь."Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым", — отметил вице-премьер.До этого Александр Новак объяснял, на сколько может подняться цена на черное золото при полном эмбарго сырья из России.По его словам, стоимость нефти за баррель может меняться в районе 300 долларов, а самые безрадостные прогнозы говорят о 500 долларах за этот же объем.Напомним, страны Запада в ответ на военную спецоперацию России на Украине объявили ряд антироссийских санкций, идет обсуждение новых. Так, в Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта из России нефти и газа, а США уже ввели запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ.Читайте также:Антироссийские санкции убивают экономику Европы"Иран смог, Россия тем более справится"— эксперт про опыт жизни под санкциями

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александр новак, нефть, газ