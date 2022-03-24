https://uz.sputniknews.ru/20220324/na-nekotorye-produkty-snizyat-tamojennye-poshliny-23522919.html

На некоторые продукты снизят таможенные пошлины

На некоторые продукты снизят таможенные пошлины

Министр экономического развития рассказал о дополнительной поддержки предпринимателей.

2022-03-24T10:30+0500

2022-03-24T10:30+0500

2022-03-24T11:43+0500

экономика

пошлины

министр

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В ходе обсуждения макроэкономической стабильности Узбекистана президент поручил разработать дополнительные меры поддержки предпринимателей.Об этом сообщил вице-премьер, министр экономического развития Джамшид Кучкаров.Он отметил, что благодаря активной работе коммерческих банков и ЦБ население получает переводы в рублях, как и раньше. По его словам, правительство собирается снизить таможенные пошлины на некоторые продукты питания, чтобы не допустить резкий рост цен на продовольствие. Для решения проблем трудовых мигрантов создадут специальный штаб. В него войдут представители Минэкономразвития, Минфина, ЦБ, Мининвестиций и Минвнешторга.В дальнейшем надо также упростить возобновляемое кредитование для пополнения оборотных средств предприятий, сказал Кучкаров.Следует усовершенствовать транспортно-логистических схемы, в частности, деятельность компании "Узбекистон хаво йуллари". Кроме того, налоговому комитету поручено создать комфортные условия для предпринимателей, особенно для малого и среднего бизнеса, отметил вице-премьер.Все изменения в налоговом администрировании в Узбекистане приостановят. По словам министра финансов Тимура Ишметова, процентные ставки по ипотечным и образовательным кредитам, финансируемым из бюджета, повышаться не будут.Читайте также:Размеры госпошлин при покупке авто и недвижимости хотят снизитьВ Ташобласти открылся индустриальный технопарк — фото

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пошлины, министр