https://uz.sputniknews.ru/20220324/povalennye-derevya-i-snejnye-zanosy--snegopad-v-kazaxstane-video-23544227.html

Поваленные деревья и снежные заносы – снегопад в Казахстане: видео

Поваленные деревья и снежные заносы – снегопад в Казахстане: видео

В этом году весна явно не торопится посещать Казахстан. В связи с метелью и усилением ветра власти закрыли движение на 21 участке автомобильных дорог.

2022-03-24T19:07+0500

2022-03-24T19:07+0500

2022-03-24T19:07+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. За прошедшие сутки в Казахстане службы спасли и эвакуировали 687 человек, 114 из которых – дети, передает Sputnik Казахстан. На территории Акмолинской, Актюбинской и Карагандинской областей аварийно-спасательные службы отбуксировали из снежных заносов 39 легковых автомобилей, а также 1 автобус. В среду, 23 марта, только в столице Казахстана спасатели доставили в ближайшие населенные пункты 80 человек; в Акмолинской области количество спасенных составило 99 человек, в Актюбинской области - 32 человека, в Костанайской области - 70 человек, в Карагандинской области спасли 33 человека и эвакуировали 50 жителей. Также из-за метели и плохой видимости власти приняли решение закрыть движение на 21 участке автодорог, 11 из которых – республиканского и 10 – областного значения.Помимо этого, за текущий месяц только в Алматы из-за дождя и мокрого снега упало 80 деревьев. В акимате (мэрии) города заявили, что падению подвержены не только аварийные, но и здоровые деревья. Главная причина – в размытии грунта и ослаблении корневой системы. По сообщению городских властей, падающие деревья уже повредили 44 машины. Владельцам таких автомобилей необходимо получить специальную справку, произвести оценку ущерба и подать исковое заявление в судебные органы. В связи с текущей ситуацией казахстанцам отправляют смс-рассылку об ухудшении погодных условий. МЧС рекомендует не покидать пределы населенных пунктов без особой необходимости. В случае экстренного происшествия на дорогах гражданам необходимо позвонить по номеру службы спасения –112.Читайте также: Узгидромет распространил экстренное предупреждение из-за проливных дождей

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казахстан, снег, метель