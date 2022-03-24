Узгидромет распространил экстренное сообщение из-за сильных дождей
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О предупреждении синоптиков читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Сегодня, 24 марта, синоптики распространили экстренное сообщение.
Как заявили в пресс-службе Узгидромета, в связи с ожидаемыми сильными дождями 26-27 марта текущего года по предгорным и горным районам республики:
по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзкому, Камашинскому и Гузарскому районам Кашкадарьинской области;
по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому и Музрабатскому районам Сурхандарьинской области;
по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому и Иштыханскому районам Самаркандской области;
по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому и Карманинскому районам Навоийской области;
по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому и Янгиабадскому районам Джизакской области;
по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, а также Алмалык Ташкентской области;
по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому и Янгикурганскому районам Наманганской области;
по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому и Бешарыкскому районам Ферганской области;
по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад Андижанской области возможны селе-паводковые явления.
Граждан проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.
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