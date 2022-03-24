https://uz.sputniknews.ru/20220324/uzgidromet-rasprostranil-ekstrennoe-soobschenie-iz-za-silnyx-dojdey-23536872.html

Узгидромет распространил экстренное сообщение из-за сильных дождей

Узгидромет распространил экстренное сообщение из-за сильных дождей

О предупреждении синоптиков читайте в материале.

2022-03-24T16:00+0500

2022-03-24T16:00+0500

2022-03-24T16:00+0500

общество

погода

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Сегодня, 24 марта, синоптики распространили экстренное сообщение.Как заявили в пресс-службе Узгидромета, в связи с ожидаемыми сильными дождями 26-27 марта текущего года по предгорным и горным районам республики:Граждан проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.Читайте также:Погодная аномалия: в Ташкенте выпал снег — видеоТуман и грозы: чем погода удивит узбекистанцев до конца недели

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