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Происшествия
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Пьяный угонщик попал в ДТП
Пьяный угонщик попал в ДТП
В результате оперативных действий похитителя задержали сотрудники Нарпайского РОВД.
2022-03-24T16:55+0500
2022-03-24T16:55+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Нарпае мужчина, будучи в нетрезвом виде, угнал автомобиль, а затем попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Нарпайского РОВД.Происшествие случилось в понедельник, 21 марта в 20:30. Органы правопорядка в угоне транспорта подозревают 27-летнего гражданина, проживающего в махалли "Мустакиллик" Нарпайского района.Молодой человек увидел, что двери авто "НЕКСИЯ-2", находящегося на обочине дороги, были открыты, а ключи находились в замке зажигания. Угонщик сел в машину и скрылся с места преступления.На 109-м километре трассы М-37 по направлению Самарканд-Бухара подозреваемый врезался в автомобиль "Дамас", который ехал по встречной полосе. В результате оперативных действий похитителя задержали сотрудники Нарпайского РОВД.В ведомстве отметили, что злоумышленник на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственным отделом Нарпайского РОВД возбуждено уголовное дело.Читайте также:В Намангане подросток сбил инспектора ДПСВ Ташкенте произошло разбойное нападение: пятеро мужчин чуть не отняли квартиру у жителя
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дтп, ровд

Пьяный угонщик попал в ДТП

16:55 24.03.2022
© МЧС УзбекистанаДТП на перевале Камчик
ДТП на перевале Камчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2022
© МЧС Узбекистана
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В результате оперативных действий похитителя задержали сотрудники Нарпайского РОВД.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Нарпае мужчина, будучи в нетрезвом виде, угнал автомобиль, а затем попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Нарпайского РОВД.
Происшествие случилось в понедельник, 21 марта в 20:30. Органы правопорядка в угоне транспорта подозревают 27-летнего гражданина, проживающего в махалли "Мустакиллик" Нарпайского района.
Молодой человек увидел, что двери авто "НЕКСИЯ-2", находящегося на обочине дороги, были открыты, а ключи находились в замке зажигания. Угонщик сел в машину и скрылся с места преступления.
На 109-м километре трассы М-37 по направлению Самарканд-Бухара подозреваемый врезался в автомобиль "Дамас", который ехал по встречной полосе. В результате оперативных действий похитителя задержали сотрудники Нарпайского РОВД.
В ведомстве отметили, что злоумышленник на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственным отделом Нарпайского РОВД возбуждено уголовное дело.
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