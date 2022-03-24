https://uz.sputniknews.ru/20220324/pyanyy-ugonschik-popal-v-dtp-23537650.html

Пьяный угонщик попал в ДТП

Пьяный угонщик попал в ДТП

В результате оперативных действий похитителя задержали сотрудники Нарпайского РОВД.

2022-03-24T16:55+0500

2022-03-24T16:55+0500

2022-03-24T16:55+0500

происшествия

дтп

ровд

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Нарпае мужчина, будучи в нетрезвом виде, угнал автомобиль, а затем попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Нарпайского РОВД.Происшествие случилось в понедельник, 21 марта в 20:30. Органы правопорядка в угоне транспорта подозревают 27-летнего гражданина, проживающего в махалли "Мустакиллик" Нарпайского района.Молодой человек увидел, что двери авто "НЕКСИЯ-2", находящегося на обочине дороги, были открыты, а ключи находились в замке зажигания. Угонщик сел в машину и скрылся с места преступления.На 109-м километре трассы М-37 по направлению Самарканд-Бухара подозреваемый врезался в автомобиль "Дамас", который ехал по встречной полосе. В результате оперативных действий похитителя задержали сотрудники Нарпайского РОВД.В ведомстве отметили, что злоумышленник на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственным отделом Нарпайского РОВД возбуждено уголовное дело.Читайте также:В Намангане подросток сбил инспектора ДПСВ Ташкенте произошло разбойное нападение: пятеро мужчин чуть не отняли квартиру у жителя

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