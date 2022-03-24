https://uz.sputniknews.ru/20220324/v-tashkente-proizoshlo-razboynoe-napadenie-pyatero-mujchin-chut-ne-otnyali-kvartiru-u-jitelya-23532758.html

В Ташкенте произошло разбойное нападение: пятеро мужчин чуть не отняли квартиру у жителя

В Ташкенте произошло разбойное нападение: пятеро мужчин чуть не отняли квартиру у жителя

Злоумышленники приставили нож к горлу хозяина квартиры и потребовали перевести им деньги, а также переоформить недвижимость на одного из них.

2022-03-24T14:00+0500

2022-03-24T14:00+0500

2022-03-24T14:00+0500

происшествия

ташкент

квартира

нападение

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкенте группа злоумышленников попыталась отнять квартиру у гражданина. Об этом сообщили в столичном ГУВД.Про инцидент рассказала мать потерпевшего в социальных сетях. По ее словам, нападение случилось 22 марта в Мирабадском районе Ташкента. Пятеро мужчин, вооруженных ножами, вломились в квартиру, где находились ее сын и брат, которые не так давно вернулись из России.Злоумышленники приставили нож к горлу сына и потребовали перевести им деньги, а также переоформить квартиру на одного из них. Вероятно, они знали, что недвижимость купили недавно, и в ней сейчас никто не прописан.Одному из заложников удалось отправить сообщение родственнику с просьбой о помощи, тот немедленно вызвал наряд. Правоохранители и родственники успели вовремя – нападавшие хотели насильно увезти хозяина квартиры в неизвестном направлении.Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых, который оказался наводчиком. По словам матери, злоумышленникам не удалось переписать на себя квартиру, но они успели заставить владельцев перевести деньги на свои карты.В ГУВД заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 165 (вымогательство), ведется следствие.Согласно законодательству, подозреваемых могут лишить свободы на срок от 5 до 15 лет.Читайте также:В Намангане подросток сбил инспектора ДПСПодлить масла: в Навоийской области задержали рецидивистку

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ташкент, квартира, нападение