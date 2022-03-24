https://uz.sputniknews.ru/20220324/saxar-podeshevel-na-birje-na-14--grafik-23541962.html

Сахар подешевел на бирже на 14% — график

Сахар подешевел на бирже на 14% — график

По данным биржи, снижения цен на сахар удалось достичь за счет применения рыночных мер.

2022-03-24T19:51+0500

2022-03-24T19:51+0500

2022-03-24T19:51+0500

экономика

сахар

узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Стоимость сахара на торгах по итогам 24 марта снизилась на 14 процентов до 8,7 тысячи сумов за один килограмм. Об этом сообщили в пресс-службе Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи."Поскольку сегодня продавцы выставили на открытые биржевые торги почти на 50% продукции больше, чем обычно, ежедневная средняя цена на сахар всех категорий понизилась относительно предыдущего торгового дня на 14%, с 10,1 миллиона сумов до 8,7 миллиона сумов за тонну (с 10,7 тысячи сумов до 8,7 тысячи сумов за килограмм – прим. редакции)", – заявили на бирже.В целом за последние два торговых дня биржевая цена сахара снизилась почти на 30%.По данным биржи, цены на сахар удалось снизить за счет использования рыночных мер, в том числе в связи с увеличением уровня предложения по продаже сахара.В частности, за 24 марта на биржевые торги всего выставили 3200 тонн сахара, из которых продали 2874 тонн или 90%. При этом, "Хоразм шакар" реализовал через биржевые торги 1600 тонн, а "Ангрен шакар" – 1274 тонн сахара.Читайте также:Узбекистан столкнулся с "сахарными" спекулянтамиЖдать ли Узбекистану дефицита зерна и сахара из-за российского запрета

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сахар, узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа