https://uz.sputniknews.ru/20220324/stalo-izvestno-gde-proydut-vtorye-igry-stran-sng-23526910.html

Стало известно, где пройдут Вторые Игры стран СНГ

Стало известно, где пройдут Вторые Игры стран СНГ

На Первых Играх сборная Узбекистана заняла третье место в медальном зачете и завоевала 69 наград.

2022-03-24T13:40+0500

2022-03-24T13:40+0500

2022-03-24T13:40+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Вторые Игры стран СНГ пройдут в Беларуси. Премьер-министр страны Роман Головченко распорядился создать оргкомитет по проведению в Беларуси II Игр стран СНГ в 2023 году.Об этом передает Sputnik Беларусь со ссылкой на документ, опубликованный на Национальном правовом интернет-портале республики."В соответствии с распоряжением Премьер-министра от 22 марта 2022 г. № 60р создан организационный комитет по обеспечению подготовки и проведения в Республике Беларусь в 2023 году II Игр стран СНГ", — сообщается в документе.Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, заместителем — министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первым заместителем — зампред Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Леонид Анфимов.Оргкомитет утвердит предстоящий план мероприятий. При необходимости к работе по обеспечению подготовки и проведения Игр могут привлечь ряд госорганов.Игры стран СНГПервые Игры состоялись в Казани с 4 по 11 сентября 2021 года. В них участвовало около 1100 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран СНГ. Идею проведения Игр стран СНГ выдвинула Российская Федерация. Предполагалось, что Игры станут первым крупным международным спортивным мероприятием после пандемии коронавируса. Однако победить COVID-19 в 2020 году не получилось, и Игры отложили на 2021-й год.Участники Игр состязались в 16 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба на поясах, дзюдо, каратэ, корэш, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, футзал, художественная гимнастика.Страны-участники Игр: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан.Сборная Узбекистана заняла третье место в медальном зачете и завоевала 69 наград: 23 золотых, 32 серебряные, 36 бронзовых наград.Читайте также:Паравелосипедисты из Узбекистана готовятся к участию в чемпионате АзииВ Госдуме России предложили заменить Голливуд на "Узбекфильм"

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