https://uz.sputniknews.ru/20220324/uzbekistan-i-indiya-provedut-voennye-ucheniya-pod-xorezmom-23520646.html

Узбекистан и Индия проведут военные учения под Хорезмом

Узбекистан и Индия проведут военные учения под Хорезмом

Они станут уже третьими за последние годы.

2022-03-24T08:29+0500

2022-03-24T08:29+0500

2022-03-24T08:29+0500

общество

военные учения

узбекистан

индия

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Военнослужащие Узбекистана и Индии проведут совместные учения "Дружба-2022" в Хорезмской области.Группа индийских военнослужащих прибыла в Ташкент 22 марта, сообщили в Министерстве обороны. Маневры планируется провести на военном полигоне "Янгиарык" Северо-Западного военного округа. Совместные учения в Хорезмской области для военных Узбекистана и Индии станут уже третьими за последние годы. В марте 2021-го учения состоялись в джунглях индийской провинции Раникнехт.Между тем в 2022 году маневры состоятся не только в Узбекистане, но и в других странах Центральной Азии в рамках ОДКБ. Совместные учения пройдут на территории Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что количество совместных мероприятий Центрального военного округа России и стран Центральной Азии в 2022 году будет увеличено.Наиболее значимым станет совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022". Читайте также:Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото >>

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военные учения, узбекистан, индия