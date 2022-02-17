https://uz.sputniknews.ru/20220217/plany-na-2022-y-v-kakix-stranax-tsentralnoy-azii-proydut-ucheniya-odkb-22792135.html
Планы на 2022-й: в каких странах Центральной Азии пройдут учения ОДКБ
Планы на 2022-й: в каких странах Центральной Азии пройдут учения ОДКБ
В 2022 году будет жарко. В ОДКБ задумали сразу несколько масштабных учений.
2022-02-17T09:01+0500
2022-02-17T09:01+0500
2022-02-17T09:01+0500
политика
одкб
военные учения
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2022 году проведет ряд военных учений в странах Центральной Азии. "На территории Казахстана планируем провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ", — сообщил глава Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.В Таджикистане пройдет совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2022". Военнослужащие отработают задачи по противодействию международным террористическим организациям.Сейчас членами ОДКБ являются Россия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения. Узбекистан в декабре 2012 года приостановил свое участие в организации. Сегодня на повестке дня стоит вопрос: вернется ли республика в ОДКБ. Эксперты придерживаются разных позиций. Так, директор узбекского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиёр Эргашев убежден, что в случае возникновения серьезной внешней угрозы страна вряд ли вернется в ОДКБ, а обратится за помощью к России в рамках союзнических отношений.Глава МИД Абдулазиз Камилов, в свою очередь, заявлял, что власти Узбекистана не видят необходимости в настоящий момент возвращаться в ОДКБ, считают важной задачей отражать совместно с Россией и странами Центральной Азии точечные террористические угрозы.В России между тем подчеркнули, что Узбекистан остается хорошим и надежным партнером, дружественной для государств-членов ОДКБ страной.Читайте также:
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одкб, военные учения, центральная азия
Планы на 2022-й: в каких странах Центральной Азии пройдут учения ОДКБ
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Узбекистан приостановил свое участие в организации в 2012-м. Сейчас членами ОДКБ являются шесть стран.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2022 году проведет ряд военных учений в странах Центральной Азии.
"На территории Казахстана планируем провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ", — сообщил глава Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
В Таджикистане пройдет совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2022". Военнослужащие отработают задачи по противодействию международным террористическим организациям.
"На завершающем этапе на территории Кыргызстана планируется проведение командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне проведением миротворческой операции – с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания международного мира и безопасности", — сообщается в материалах.
Сейчас членами ОДКБ являются Россия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения.
Узбекистан в декабре 2012 года приостановил свое участие в организации. Сегодня на повестке дня стоит вопрос: вернется ли республика в ОДКБ. Эксперты придерживаются разных позиций.
Так, директор узбекского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиёр Эргашев убежден
, что в случае возникновения серьезной внешней угрозы страна вряд ли вернется в ОДКБ, а обратится за помощью к России в рамках союзнических отношений.
Глава МИД Абдулазиз Камилов, в свою очередь, заявлял, что власти Узбекистана не видят необходимости в настоящий момент возвращаться в ОДКБ, считают важной задачей отражать совместно с Россией и странами Центральной Азии точечные террористические угрозы.
В России между тем подчеркнули, что Узбекистан остается хорошим и надежным партнером, дружественной для государств-членов ОДКБ страной.
"Не вызывает сомнений, что любые возможные шаги Ташкента навстречу нашей организации, в том числе по восстановлению полноправного членства в ней, мы будем только приветствовать", — отмечал постпред России при ОДКБ Микаэл Агасандян.