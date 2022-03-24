https://uz.sputniknews.ru/20220324/uzbekistanskie-sportsmeny-zagrebli-11-medaley-na-cha--foto-23538446.html

Узбекистанские спортсмены "загребли" 11 медалей на ЧА — фото

Узбекистанские спортсмены "загребли" 11 медалей на ЧА — фото

ЧА по гребле на байдарках и каноэ: спортсмены из Узбекистана стартовали успешно.

2022-03-24T18:30+0500

2022-03-24T18:30+0500

2022-03-24T18:30+0500

спорт

узбекистан

медали

спортсмен

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. На чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ уже в первой половине стартового дня сборная Узбекистана завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медали.Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.С 24 марта в Таиланде начался чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, который продлится до 27 марта.Соревнования проходят среди молодёжи и взрослых. Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе Гулбахор Файзиева на континентальном первенстве поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. Более того, копилка сборной Узбекистана пополнилась ещё четырьмя золотыми медалями в состязаниях среди молодёжи.Результаты узбекистанских спортсменов за первый день турнира следующие.Соревнования среди взрослых.Золотая медаль:С-1: Гулбахор Файзиева;Серебряные медали:К-1: Шахриёр Махкамов,К-2: Шохрухбек Азамов и Самандар Хайдаров,К-4: Камила Малахова, Юлия Борзова, Екатерина Шубина, Арина Танатмишева;Бронзовая медаль:С-1: Нурислам Тухтасин угли.Соревнования среди молодёжи.Золотые медали:К-1: Акмаль Мирзаев,К-1: Ксения Ивлиева,С-1: Мохаммадали Мирисманов,С-2: Камолиддин Рахматуллаев и Азимжон Сотилболдиев;Серебряные медали:С-1: Шохсанам Шерзодова,К-4: Ибратбек Эргашев, Абдусалом Нормирзаев, Акмаль Мирзаев и Сергей Слепов.Состязания всех видов программ состоялись на дистанции 1000 метров. На турнире среди молодёжи лучших определили в возрасте до 18 лет, заключили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что паравелосипедисты из Узбекистана готовятся к участию в чемпионате Азии. Соревнования пройдут с 25 по 29 марта. Это первый международный турнир для ребят сборной страны.Читайте также:Узбекские тхэквондистки взяли "золото" и "бронзу" на чемпионате Азии — фотоСтало известно, где пройдут Вторые Игры стран СНГ

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