https://uz.sputniknews.ru/20220324/youtube-zablokiroval-resursy-sputnik-na-32-yazykax-23538704.html

YouTube заблокировал ресурсы Sputnik на 32 языках

YouTube заблокировал ресурсы Sputnik на 32 языках

Под блокировку попали все каналы медиахолдинга "Россия сегодня", в том числе Sputnik, RT, РИА Новости.

2022-03-24T17:54+0500

2022-03-24T17:54+0500

2022-03-24T17:54+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Видеохостинг YouTube заблокировал все ресурсы медиахолдинга "Россия сегодня", в том числе каналы Sputnik на 32 языках, сообщает РИА Новости.По словам руководителя пресс-службы медиагруппы Анны Старковой, больше никто из пользователей видеохостинга не сможет увидеть альтернативную точку зрения на те или иные события.Заблокированы также ресурсы на русском языке. В первую очередь, это каналы РИА Новости – крупнейшего информационного агентства в России. Однако, по ее словам, агентство найдет способы доносить свое мнение до аудитории и будет работать до последнего читателя.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta* отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".Ранее Instagram* заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook*. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяЧитайте также: Суд России признал Facebook* и Instagram* экстремистскими

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