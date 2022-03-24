YouTube заблокировал ресурсы Sputnik на 32 языках
© Sputnik / Александр ГальперинСтудия информационного агентства и радио Sputnik на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© Sputnik / Александр Гальперин
Под блокировку попали все каналы медиахолдинга "Россия сегодня", в том числе Sputnik, RT, РИА Новости.
ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Видеохостинг YouTube заблокировал все ресурсы медиахолдинга "Россия сегодня", в том числе каналы Sputnik на 32 языках, сообщает РИА Новости.
По словам руководителя пресс-службы медиагруппы Анны Старковой, больше никто из пользователей видеохостинга не сможет увидеть альтернативную точку зрения на те или иные события.
"В наш медиахолдинг МИА "Россия Сегодня", медиагруппу, входит международное информационное агентство Sputnik, который на протяжении многих лет работает за рубежом и работает успешно. Во многих странах оно входило в топ СМИ, и сейчас все ресурсы Sputnik на 32 языках недоступны, YouTube их просто заблокировал", - сказала Старкова.
Заблокированы также ресурсы на русском языке. В первую очередь, это каналы РИА Новости – крупнейшего информационного агентства в России. Однако, по ее словам, агентство найдет способы доносить свое мнение до аудитории и будет работать до последнего читателя.
"Наши государственные средства массовой информации сталкиваются с тем, что нас клеймят. Нам Twitter и другие социальные сети вешали отметку, что мы - "государственное СМИ" и находимся под контролем государства Россия. Почему-то такие отметки не вешали на аккаунты ни BBC, ни Deutsche Welle, которые точно так же являются государственными средствами массовой информации", - подчеркнула Старкова.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta* отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".
Ранее Instagram* заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook*. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Читайте также: Суд России признал Facebook* и Instagram* экстремистскими