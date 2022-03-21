https://uz.sputniknews.ru/20220321/sud-rossii-priznal-facebook-i-instagram-ekstremistskimi-23469390.html
Суд России признал Facebook и Instagram экстремистскими
Суд России признал Facebook и Instagram экстремистскими
Распространяется ли решение суда на мессенджер WhatsApp, которым также владеет компания Meta и грозит ли нарушителям наказание – читайте в материале.
2022-03-21T19:56+0500
2022-03-21T19:56+0500
2022-03-21T19:56+0500
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facebook
instagram
экстремизм
суд
запрет
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ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Работа соцсетей Facebook и Instagram официально запрещена в России за экстремизм. Такое решение, которое необходимо исполнять немедленно, принял Тверской суд Москвы, сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Иск о признании компании Meta, владеющей сервисами, экстремистской, подала Генпрокуратура. В надзорном ведомстве пояснили, что намерены оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тысячи требований удалить фейки о спецоперации российских войск на Украине и призывы к несанкционированным митингам.По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, так и обществу в целом, а компания нарушила собственные правила, разрешив публиковать призывы к убийствам российских военных.Подчеркивается, что решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp, которым также владеет Meta.Наказания за пользование сервисами компании не предусмотрено.Как заявила на заседании представитель Meta, российские пользователи рассчитывают на Facebook и Instagram как на платформы для общения.Она подчеркнула, что информация, вызвавшая претензии властей, составляет ничтожную часть от общего потока, и компания уже заплатила штрафы за нарушения.В Meta добавили, что блокировка приведет к потере доступа к огромному количеству "непротиворечивой информации".После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг, новые правила будут работать только на Украине. При этом он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.Читайте также:"ВКонтакте" запустила приложение Instagram Manager >>Facebook закрывается – VK растет >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
facebook, instagram, экстремизм, суд, запрет
Суд России признал Facebook и Instagram экстремистскими
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Распространяется ли решение суда на мессенджер WhatsApp, которым также владеет компания Meta и грозит ли нарушителям наказание – читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik
. Работа соцсетей Facebook и Instagram официально запрещена в России за экстремизм. Такое решение, которое необходимо исполнять немедленно, принял Тверской суд Москвы, сообщает корреспондент РИА Новости
из зала заседаний.
Иск о признании компании Meta, владеющей сервисами, экстремистской, подала Генпрокуратура. В надзорном ведомстве пояснили, что намерены оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тысячи требований удалить фейки о спецоперации российских войск на Украине и призывы к несанкционированным митингам.
По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, так и обществу в целом, а компания нарушила собственные правила, разрешив публиковать призывы к убийствам российских военных.
Подчеркивается, что решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp, которым также владеет Meta.
Наказания за пользование сервисами компании не предусмотрено
.
Как заявила на заседании представитель Meta, российские пользователи рассчитывают на Facebook и Instagram как на платформы для общения.
Она подчеркнула, что информация, вызвавшая претензии властей, составляет ничтожную часть от общего потока, и компания уже заплатила штрафы за нарушения.
В Meta добавили, что блокировка приведет к потере доступа к огромному количеству "непротиворечивой информации".
После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию
против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг, новые правила будут работать только на Украине. При этом он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".
Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
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