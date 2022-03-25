https://uz.sputniknews.ru/20220325/arendovat-zemlyu-teper-budet-legche-23571358.html

Арендовать землю теперь будет легче

Арендовать землю теперь будет легче

Определенной категории трудовых мигрантов предоставят льготные условия.

2022-03-25T20:15+0500

2022-03-25T20:15+0500

2022-03-25T20:15+0500

общество

узбекистан

земля

аренда

мигранты

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Для аренды сельскохозяйственных земельных участков разрешение хокима больше не требуется.Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана со ссылкой на указ президента от 24 марта "О мерах по упрощению порядка предоставления в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения".Ранее хоким должен был принять решение до заключения договора аренды.Кроме того, трудовым мигрантам, вернувшимся из-за рубежа после 1 марта 2022 года, дадут особый приоритет: им в первую очередь предложат аренду земли для ведения дехканского хозяйства.В Узбекистане также разрешили сдавать землю в аренду на основе инвестиционного договора или государственно-частного партнерства (ГЧП) – на срок не менее 3 и не более 49 лет следующим субъектам:Ранее в Минсельхозе рассказали, как предпринимателям в сельском хозяйстве получить 50% скидку на 16 видов услуг.Читайте также:Как сделать мясо более доступным в УзбекистанеУзбекским фермерам помогут внедрить "умные" технологии в сельское хозяйство

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узбекистан, земля, аренда, мигранты