https://uz.sputniknews.ru/20220325/arendovat-zemlyu-teper-budet-legche-23571358.html
Арендовать землю теперь будет легче
Арендовать землю теперь будет легче
Определенной категории трудовых мигрантов предоставят льготные условия.
2022-03-25T20:15+0500
2022-03-25T20:15+0500
2022-03-25T20:15+0500
общество
узбекистан
земля
аренда
мигранты
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Для аренды сельскохозяйственных земельных участков разрешение хокима больше не требуется.Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана со ссылкой на указ президента от 24 марта "О мерах по упрощению порядка предоставления в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения".Ранее хоким должен был принять решение до заключения договора аренды.Кроме того, трудовым мигрантам, вернувшимся из-за рубежа после 1 марта 2022 года, дадут особый приоритет: им в первую очередь предложат аренду земли для ведения дехканского хозяйства.В Узбекистане также разрешили сдавать землю в аренду на основе инвестиционного договора или государственно-частного партнерства (ГЧП) – на срок не менее 3 и не более 49 лет следующим субъектам:Ранее в Минсельхозе рассказали, как предпринимателям в сельском хозяйстве получить 50% скидку на 16 видов услуг.Читайте также:Как сделать мясо более доступным в УзбекистанеУзбекским фермерам помогут внедрить "умные" технологии в сельское хозяйство
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узбекистан, земля, аренда, мигранты
Арендовать землю теперь будет легче
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Аренда земель сельскохозяйственного назначения теперь упрощена, а определенной категории трудовых мигрантов предоставят льготные условия.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Для аренды сельскохозяйственных земельных участков разрешение хокима больше не требуется.
Об этом сообщает
пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана со ссылкой на указ президента от 24 марта "О мерах по упрощению порядка предоставления в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения".
Ранее хоким должен был принять решение до заключения договора аренды.
Кроме того, трудовым мигрантам, вернувшимся из-за рубежа после 1 марта 2022 года, дадут особый приоритет: им в первую очередь предложат аренду земли для ведения дехканского хозяйства.
В Узбекистане также разрешили сдавать землю в аренду на основе инвестиционного договора или государственно-частного партнерства (ГЧП) – на срок не менее 3 и не более 49 лет следующим субъектам:
гражданам Узбекистана и сельхозпредприятиям – вышедшие из сельхозоборота орошаемые и богарные земли;
физическим и юрлицам – неиспользуемые земли лесного фонда;
гражданам Узбекистана, сельхозпредприятиям, а также инвесторам-резидентам Узбекистана – пастбища, залежи, многолетние насаждения.
Ранее в Минсельхозе рассказали
, как предпринимателям в сельском хозяйстве получить 50% скидку на 16 видов услуг.