https://uz.sputniknews.ru/20220325/ldpr-obratitsya-v-genprokuraturu-iz-za-feykov-o-smerti-jirinovskogo-23561279.html

ЛДПР обратится в Генпрокуратуру из-за фейков о смерти Жириновского

ЛДПР обратится в Генпрокуратуру из-за фейков о смерти Жириновского

ЛДПР: партия подает заявление в Генпрокуратуру из-за сообщений о смерти Жириновского

2022-03-25T16:20+0500

2022-03-25T16:20+0500

2022-03-25T16:20+0500

россия

владимир жириновский

генпрокуратура россии

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) подает заявление в Генпрокуратуру России в отношении "лжецов", которые устроили "антигосударственную провакацию" и "похоронили" главу партии Владимира Жириновского. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.Владимир Вольфович со второго февраля лежит в Центральной клинической больнице с коронавирусом.Сегодня сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале объявил о смерти лидера ЛДПР, а потом удалил свой сообщение. О том, что Владимир Жириновский жив, корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили специалист пресс-службы ЛДПР Виктор Козин, а также руководитель пресс-службы Александр Дюпин."Мы уже опубликовали опровержение", — заявил Виктор Козин.Дюпин, в свою очередь, назвал слухи о смерти Жириновского грязной провокацией жёлтой прессы.На данный момент политик проходит плановую процедуру, его состояние стабильно, подчеркнули в пресс-службе.Спикер Госдумы Вячеслав Володин также опроверг сообщения о кончине лидера ЛДПР, отметив, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелал ему выздоровления.Читайте также:Пресс-служба Жириновского опровергла слухи о его смертиЖириновский сравнил пандемию COVID-19 с гражданской войной

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владимир жириновский, генпрокуратура россии