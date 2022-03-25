https://uz.sputniknews.ru/20220325/ldpr-obratitsya-v-genprokuraturu-iz-za-feykov-o-smerti-jirinovskogo-23561279.html
ЛДПР обратится в Генпрокуратуру из-за фейков о смерти Жириновского
ЛДПР обратится в Генпрокуратуру из-за фейков о смерти Жириновского
ЛДПР: партия подает заявление в Генпрокуратуру из-за сообщений о смерти Жириновского
2022-03-25T16:20+0500
2022-03-25T16:20+0500
2022-03-25T16:20+0500
россия
владимир жириновский
генпрокуратура россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/19/23562282_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_937a9d1ff3e972e5bfae7d3ab80a3e3b.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) подает заявление в Генпрокуратуру России в отношении "лжецов", которые устроили "антигосударственную провакацию" и "похоронили" главу партии Владимира Жириновского. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.Владимир Вольфович со второго февраля лежит в Центральной клинической больнице с коронавирусом.Сегодня сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале объявил о смерти лидера ЛДПР, а потом удалил свой сообщение. О том, что Владимир Жириновский жив, корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили специалист пресс-службы ЛДПР Виктор Козин, а также руководитель пресс-службы Александр Дюпин."Мы уже опубликовали опровержение", — заявил Виктор Козин.Дюпин, в свою очередь, назвал слухи о смерти Жириновского грязной провокацией жёлтой прессы.На данный момент политик проходит плановую процедуру, его состояние стабильно, подчеркнули в пресс-службе.Спикер Госдумы Вячеслав Володин также опроверг сообщения о кончине лидера ЛДПР, отметив, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелал ему выздоровления.Читайте также:Пресс-служба Жириновского опровергла слухи о его смертиЖириновский сравнил пандемию COVID-19 с гражданской войной
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/19/23562282_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_5132f9984132ea711c71772e197b1d26.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир жириновский, генпрокуратура россии
ЛДПР обратится в Генпрокуратуру из-за фейков о смерти Жириновского
Подписаться на
ЛДПР решила подать заявление в Генпрокуратуру из-за сообщений о смерти Жириновского
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) подает заявление в Генпрокуратуру России в отношении "лжецов", которые устроили "антигосударственную провакацию" и "похоронили" главу партии Владимира Жириновского.
Об этом сообщается
в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.
"ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые "похоронили" Жириновского. Повторяем: его состояния стабильно и не ухудшалось! Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников. Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон итак накалён до предела, подобные "фейки" - это не просто газетная "утка", а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук", — отмечается в сообщении.
Владимир Вольфович со второго февраля лежит в Центральной клинической больнице с коронавирусом.
Сегодня сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале объявил о смерти лидера ЛДПР, а потом удалил свой сообщение.
О том, что Владимир Жириновский жив, корреспонденту Sputnik Узбекистан
сообщили специалист пресс-службы ЛДПР Виктор Козин, а также руководитель пресс-службы Александр Дюпин.
"Мы уже опубликовали опровержение", — заявил Виктор Козин.
Дюпин, в свою очередь, назвал слухи о смерти Жириновского грязной провокацией жёлтой прессы.
На данный момент политик проходит плановую процедуру, его состояние стабильно, подчеркнули в пресс-службе.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также опроверг сообщения о кончине лидера ЛДПР, отметив, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелал ему выздоровления.