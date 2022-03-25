https://uz.sputniknews.ru/20220325/v-odkb-reshili-usovershenstvovat-plan-krizisnogo-reagirovaniya-23559515.html
В ОДКБ решили усовершенствовать план кризисного реагирования
В ОДКБ решили усовершенствовать план кризисного реагирования
На переговорах обсудили проект плана мероприятий по работе миротворческих сил за рубежом.
2022-03-25T15:00+0500
2022-03-25T15:00+0500
2022-03-25T15:07+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Члены делегаций стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Объединенного штаба (ОШ) и секретариата объединения рассмотрели новые дополнения, призванные улучшить нынешний план кризисного реагирования.Об этом заявили в пресс-службе Объединенного штаба (ОШ) ОДКБ, передает Sputnik Таджикистан.В частности, на заседании представители стран-членов Организации создали новый проект по функционированию миротворческих сил за границей.По завершении переговоров члены делегаций полностью согласовали новый проект документа.Позже проект должен будет утвердить председатель Совета министров обороны ОДКБ — министр обороны Армении, отметили в пресс-службе.Председателем на переговорах выступал начальник ОШ ОДКБ Анатолий Сидоров.В консультации участвовали члены оборонных ведомств России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также секретариата и ОШ ОДКБ.Напомним, ОДКБ создали 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана.В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды Организации.В настоящее время в состав Организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.Читайте также:В ОДКБ не обсуждали участие других стран в спецоперации на Украине — ПесковУзбекистан и Индия проведут военные учения под Хорезмом
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одкб, переговоры
В ОДКБ решили усовершенствовать план кризисного реагирования
15:00 25.03.2022 (обновлено: 15:07 25.03.2022) Подписаться на
На переговорах представители оборонных ведомств обсудили новый проект плана мероприятий по работе миротворческих сил за рубежом.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Члены делегаций стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Объединенного штаба (ОШ) и секретариата объединения рассмотрели новые дополнения, призванные улучшить нынешний план кризисного реагирования.
Об этом заявили в пресс-службе Объединенного штаба (ОШ) ОДКБ, передает Sputnik Таджикистан
.
В частности, на заседании представители стран-членов Организации создали новый проект по функционированию миротворческих сил за границей.
"Рассмотрели и обсудили предложения по совершенствованию механизмов кризисного реагирования, применения миротворческих сил за рубежом, а также организации международных полетов авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ. Осуществлена доработка и согласование проекта документа", — говорится на официальном сайте ОДКБ.
По завершении переговоров члены делегаций полностью согласовали новый проект документа.
Позже проект должен будет утвердить председатель Совета министров обороны ОДКБ — министр обороны Армении, отметили в пресс-службе.
Председателем на переговорах выступал начальник ОШ ОДКБ Анатолий Сидоров.
В консультации участвовали члены оборонных ведомств России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также секретариата и ОШ ОДКБ.
Напомним, ОДКБ создали 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана.
В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды Организации.
В настоящее время в состав Организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.