https://uz.sputniknews.ru/20220325/v-odkb-reshili-usovershenstvovat-plan-krizisnogo-reagirovaniya-23559515.html

В ОДКБ решили усовершенствовать план кризисного реагирования

В ОДКБ решили усовершенствовать план кризисного реагирования

На переговорах обсудили проект плана мероприятий по работе миротворческих сил за рубежом.

2022-03-25T15:00+0500

2022-03-25T15:00+0500

2022-03-25T15:07+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Члены делегаций стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Объединенного штаба (ОШ) и секретариата объединения рассмотрели новые дополнения, призванные улучшить нынешний план кризисного реагирования.Об этом заявили в пресс-службе Объединенного штаба (ОШ) ОДКБ, передает Sputnik Таджикистан.В частности, на заседании представители стран-членов Организации создали новый проект по функционированию миротворческих сил за границей.По завершении переговоров члены делегаций полностью согласовали новый проект документа.Позже проект должен будет утвердить председатель Совета министров обороны ОДКБ — министр обороны Армении, отметили в пресс-службе.Председателем на переговорах выступал начальник ОШ ОДКБ Анатолий Сидоров.В консультации участвовали члены оборонных ведомств России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также секретариата и ОШ ОДКБ.Напомним, ОДКБ создали 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана.В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды Организации.В настоящее время в состав Организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.Читайте также:В ОДКБ не обсуждали участие других стран в спецоперации на Украине — ПесковУзбекистан и Индия проведут военные учения под Хорезмом

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