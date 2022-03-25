В Узбекистане медработникам повысят зарплату
В Узбекистане начнут действовать определенные льготы в сфере здравоохранения. Например, детей обеспечат некоторыми лекарствами бесплатно.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Президент распорядился развивать медицинскую сферу по основным направлениям.
В ходе "открытого диалога" Шавката Мирзиёева с представителями сферы здравоохранения поставлены следующие задачи:
открыть 136 новых поликлиник в 2022 году и еще 140 — в 2023 году;
создать пункты семейного врача на базе филиалов поликлиник с 2023 года;
продлить временя работы в пунктах семейного врача, семейных поликлиниках и многопрофильных центральных поликлиниках до 20:00;
установить дополнительные надбавки к заработной плате врачей и медицинских сестер.
Зарплаты и надбавки
С 1 июня 2022 года:
повышается зарплата на 15% работникам здравоохранения в зависимости от квалификации;
вводится дополнительная надбавка в размере 25% врачам, выполняющим высокотехнологичные сложные операции;
устанавливается ежемесячная надбавка в размере 2 млн сумов к зарплате врачей, работающих в труднодоступных и отдаленных регионах;
врачам, работающим в рамках программы "Сельский врач", возместят до 50% расходов на ипотечное жилье.
Медицина для детей
С 1 мая 2022 года поручено:
организовать детские отделения во всех районных (городских) многопрофильных центральных поликлиниках;
предоставить еще 8 500 медсестер и акушерок медицинским бригадам в 2022-2023 годах;
внедрить адресное обследования детей до 18 лет самыми необходимыми специалистами, такими как педиатр, стоматолог, эндокринолог, ортопед;
разрешить опытным врачам вести индивидуальную семейную врачебную деятельность.
Бесплатно обеспечивать детей в возрасте от 3 до 15 лет препаратами йода начнут с 1 июля.
Кроме того, откроют 46 отделений реанимации для младенцев в перинатальных центрах.
Условия для работы и образования
С 1 мая 2022 года также планируется:
бесплатно проводить медосмотры для всех медицинских работников;
бесплатно вакцинировать от гепатита "Б" медработников, непосредственно работающих с кровью.
С 2022/2023 учебного года увеличиваются квоты в медицинские вузы за счет государственных грантов.
Также в четыре раза больше грантов выдадут для магистратуры по 15 узким специальностям: "фтизиатрия", "гематология", "нефрология", "пульмонология", "психиатрия", "неотложная медицинская помощь", "лабораторные работы", "инфекционные заболевания".
Наряду с этим, врачей, проработавших непрерывно в течение 3-х лет в труднодоступных и отдаленных регионах, примут без тестирования в клиническую ординатуру.
Президент также поручил учредить нагрудный знак "Халқ саломатлиги посбони" для работников здравоохранения и представителей общественности, пропагандирующих здоровый образ жизни в своем районе и подающих личный положительный пример.
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