https://uz.sputniknews.ru/20220325/v-uzbekistane-medrabotnikam-povysyat-zarplatu-23569073.html

В Узбекистане медработникам повысят зарплату

В Узбекистане медработникам повысят зарплату

Начнут действовать льготы в здравоохранении. Детей обеспечат некоторыми лекарствами бесплатно.

2022-03-25T19:05+0500

2022-03-25T19:05+0500

2022-03-25T19:05+0500

общество

узбекистан

медработники

льготы

лекарства

дети

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Президент распорядился развивать медицинскую сферу по основным направлениям. В ходе "открытого диалога" Шавката Мирзиёева с представителями сферы здравоохранения поставлены следующие задачи:Зарплаты и надбавкиС 1 июня 2022 года:Медицина для детейС 1 мая 2022 года поручено:Бесплатно обеспечивать детей в возрасте от 3 до 15 лет препаратами йода начнут с 1 июля.Кроме того, откроют 46 отделений реанимации для младенцев в перинатальных центрах.Условия для работы и образованияС 1 мая 2022 года также планируется:С 2022/2023 учебного года увеличиваются квоты в медицинские вузы за счет государственных грантов.Также в четыре раза больше грантов выдадут для магистратуры по 15 узким специальностям: "фтизиатрия", "гематология", "нефрология", "пульмонология", "психиатрия", "неотложная медицинская помощь", "лабораторные работы", "инфекционные заболевания".Наряду с этим, врачей, проработавших непрерывно в течение 3-х лет в труднодоступных и отдаленных регионах, примут без тестирования в клиническую ординатуру.Президент также поручил учредить нагрудный знак "Халқ саломатлиги посбони" для работников здравоохранения и представителей общественности, пропагандирующих здоровый образ жизни в своем районе и подающих личный положительный пример.Читайте также:Как изменится медицина Узбекистана: главные тезисы Шавката МирзиёеваВ Узбекистане усилят борьбу с бедностью

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узбекистан, медработники, льготы, лекарства, дети