https://uz.sputniknews.ru/20220325/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-vyxodnyx-23572259.html

В Узгидромете рассказали о погоде на выходных

В Узгидромете рассказали о погоде на выходных

Узгидромет: сезон дождей еще не закончился.

2022-03-25T21:40+0500

2022-03-25T21:40+0500

2022-03-25T21:40+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Синоптики сообщили, что сезон дождей пока продолжится.В субботу очередная порция влажного и прохладного воздуха придет на территорию Узбекистана. По всем областям, кроме севера республики, снова ожидается облачная и дождливая погода.По Ферганской долине дожди начнутся во второй половине дня. Дневная температура воздуха понизится до 12-15 градусов тепла.В отдельных районах республики в субботу ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.В воскресенье, 27 марта, по большей части территории страны дожди прекратятся, только в ночные и утренние часы местами по Ташкентской области и областям Ферганской долины пройдут дожди. Температура воздуха существенно не изменится.В горных и предгорных районах в выходные дни селеопасно, в горах лавиноопасно.Читайте также:Поваленные деревья и снежные заносы – снегопад в Казахстане: видеоВ Ташкенте изменили маршрут некоторых автобусов

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прогноз погоды, узгидромет