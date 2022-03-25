https://uz.sputniknews.ru/20220325/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-vyxodnyx-23572259.html
В Узгидромете рассказали о погоде на выходных
В Узгидромете рассказали о погоде на выходных
Узгидромет: сезон дождей еще не закончился.
2022-03-25T21:40+0500
2022-03-25T21:40+0500
2022-03-25T21:40+0500
общество
прогноз погоды
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Синоптики сообщили, что сезон дождей пока продолжится.В субботу очередная порция влажного и прохладного воздуха придет на территорию Узбекистана. По всем областям, кроме севера республики, снова ожидается облачная и дождливая погода.По Ферганской долине дожди начнутся во второй половине дня. Дневная температура воздуха понизится до 12-15 градусов тепла.В отдельных районах республики в субботу ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.В воскресенье, 27 марта, по большей части территории страны дожди прекратятся, только в ночные и утренние часы местами по Ташкентской области и областям Ферганской долины пройдут дожди. Температура воздуха существенно не изменится.В горных и предгорных районах в выходные дни селеопасно, в горах лавиноопасно.Читайте также:Поваленные деревья и снежные заносы – снегопад в Казахстане: видеоВ Ташкенте изменили маршрут некоторых автобусов
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прогноз погоды, узгидромет
В Узгидромете рассказали о погоде на выходных
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Узгидромет: сезон дождей еще не закончился.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
Синоптики сообщили
, что сезон дождей пока продолжится.
В субботу очередная порция влажного и прохладного воздуха придет на территорию Узбекистана.
По всем областям, кроме севера республики, снова ожидается облачная и дождливая погода.
По Ферганской долине дожди начнутся во второй половине дня. Дневная температура воздуха понизится до 12-15 градусов тепла.
В отдельных районах республики в субботу ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.
В воскресенье, 27 марта, по большей части территории страны дожди прекратятся, только в ночные и утренние часы местами по Ташкентской области и областям Ферганской долины пройдут дожди.
Температура воздуха существенно не изменится.
В горных и предгорных районах в выходные дни селеопасно, в горах лавиноопасно.