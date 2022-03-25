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В Ташкенте изменили маршрут некоторых автобусов
В Ташкенте изменили маршрут некоторых автобусов
В столичные автобусные направления внесли определенные коррективы.
2022-03-25T18:45+0500
2022-03-25T18:45+0500
общество
ташкент
автобусы
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Ташкенте с 18 марта поменяли маршрут и расписание нескольких автобусов.Об этом сообщили в пресс-службе Тошшахартрансхизмат.Вот такие изменения внесли в рейсы автобусов №48, № 114, №14, №83 и № 8:Изменения в автобусные рейсы внесли для оптимизации сети маршрутов и повышения качества обслуживания пассажиров, уточнили в пресс-службе.Ранее власти Ташкента заявили о запуске семи новых автобусных направлений.Такие дополнения были разработаны с учетом обращений горожан на счет районов, где больше всего испытывают нехватку в общественном транспорте.До этого сообщалось, что жители и гости столицы смогут оплачивать проезд в автобусах посредством QR-кода, воспользовавшись CLICK Evolution.Читайте также:Появилось точное расписание скоростного поезда в Казахстан"Аэрофлот" запустит рейсы из Сочи в шесть стран: Узбекистан — в списке
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ташкент, автобусы

В Ташкенте изменили маршрут некоторых автобусов

18:45 25.03.2022
© pexels.com/MART PRODUCTIONМаршруты автобусов
Маршруты автобусов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2022
© pexels.com/MART PRODUCTION
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В столичные автобусные направления внесли определенные коррективы.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Ташкенте с 18 марта поменяли маршрут и расписание нескольких автобусов.
Об этом сообщили в пресс-службе Тошшахартрансхизмат.
Вот такие изменения внесли в рейсы автобусов №48, № 114, №14, №83 и № 8:
движение автобуса № 48 по маршруту "Новатор ИЧБ - Ал Хоразмий мавзеси", организовано в двустороннем порядке по улицам Кипчак, Кургантепа (без заезда в махаллю "Ёрқин Ҳаёт");
движение автобуса № 114 по маршруту "Ибн Сино 2-мавзеси - Тўқимачилик комбинати" в будние и субботние дни осуществляется с 5:30 до 22:00, количество расписаний в воскресенье — 6, режим работы установлен с 6:00 до 22 :00;
автобус № 14 по маршруту "Тошкент вокзали - ТТЗ бозор" — 10 (+1) в будний день, 9 в субботу, 9 в воскресенье;
автобус № 83 по маршруту "Юнусобод мавзеси 6-даҳа - Эксковатор заводи бекати" — 8 (+1) в будний день, 7 (+1) в субботу и 6 (+1) в воскресенье;
конечная остановка автобуса № 8 по маршруту "Сергели 7-мавзеси - Чилонзор мавзеси 25-даҳа" переименована в остановку "Олчазор маҳалласи", соответственно новое название маршрута - "Олчазор маҳалласи - Чилонзор мавзеси 25-даҳа".
Изменения в автобусные рейсы внесли для оптимизации сети маршрутов и повышения качества обслуживания пассажиров, уточнили в пресс-службе.
Ранее власти Ташкента заявили о запуске семи новых автобусных направлений.
Такие дополнения были разработаны с учетом обращений горожан на счет районов, где больше всего испытывают нехватку в общественном транспорте.
До этого сообщалось, что жители и гости столицы смогут оплачивать проезд в автобусах посредством QR-кода, воспользовавшись CLICK Evolution.
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