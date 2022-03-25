https://uz.sputniknews.ru/20220325/v-tashkente-izmenili-marshrut-nekotoryx-avtobusov-23567505.html

В Ташкенте изменили маршрут некоторых автобусов

В Ташкенте изменили маршрут некоторых автобусов

В столичные автобусные направления внесли определенные коррективы.

2022-03-25T18:45+0500

2022-03-25T18:45+0500

2022-03-25T18:45+0500

общество

ташкент

автобусы

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Ташкенте с 18 марта поменяли маршрут и расписание нескольких автобусов.Об этом сообщили в пресс-службе Тошшахартрансхизмат.Вот такие изменения внесли в рейсы автобусов №48, № 114, №14, №83 и № 8:Изменения в автобусные рейсы внесли для оптимизации сети маршрутов и повышения качества обслуживания пассажиров, уточнили в пресс-службе.Ранее власти Ташкента заявили о запуске семи новых автобусных направлений.Такие дополнения были разработаны с учетом обращений горожан на счет районов, где больше всего испытывают нехватку в общественном транспорте.До этого сообщалось, что жители и гости столицы смогут оплачивать проезд в автобусах посредством QR-кода, воспользовавшись CLICK Evolution.Читайте также:Появилось точное расписание скоростного поезда в Казахстан"Аэрофлот" запустит рейсы из Сочи в шесть стран: Узбекистан — в списке

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ташкент, автобусы