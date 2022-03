https://uz.sputniknews.ru/20220325/zapad-razvyazal-psixicheskuyu-voynu-23548634.html

Запад развязал психическую войну

Порой, глядя на девятый вал фейков, который разгоняют в соцсетях щирые украинцы, задаешься вопросом: как же это глотают на Западе? Ну это же немыслимая чушь.

Сотни "сбитых" самолетов, тысячи "погибших" российских военных, ежедневные перемоги над москалями. Почитаешь — и ощущение, что украинцы уже въезжают в Химки на танках. Выглянешь в окно — не-а, еще не подъехали.Сколько этих фейков уже разоблачалось! Воскресали "убитые" на Змеином острове, опровергались вбросы о взрыве российской армией театра в Мариуполе, высмеивались ролики с Зеленским на фоне хромакея и кадры с "трупами", которых бездарно изображали вполне себе живые и бодрые вэсэушники. Но нет, ведущие западные СМИ с серьезной миной продолжают перепечатывать весь этот бред.Почему так происходит? Да потому что и у СМИ, и у украинской пропаганды на самом деле одни и те же спонсоры. Наши американские и английские партнеры продюсируют производство этой лжи, а потом распространяют ее в своих масс-медиа. Так образуется круговорот фейков в природе.Американское интернет-издание Mintpressnews.com подробно проследило всю цепочку заказчиков и производителей украинской военной пропаганды. Подрядчиков там невероятно много. Это сотни американских и британских пиар-агентств, лоббистских фирм, бот-ферм, разводящих лохов в соцсетях.Работу пиарщиков и взаимодействие с мировыми СМИ курирует известнейшее британское пиар-агентство PR Network. Оно расположено в Лондоне и тесно сплетено с правительственными структурами Соединенного Королевства. В частности, PR Network занималось рекламой Консервативной партии страны.Под руководством этой конторы Мининдел Украины сваяло специальный темник, по лекалам которого ведется работа с мировыми СМИ и осуществляются вбросы. В досье мы видим и фейк об "убитых" на Змеином острове, и байку о несуществующем в природе украинском асе "Призрак Киева", который уже даже успел обзавестись страничкой в Википедии. Весь этот трэш послушно копируют и левые, и правые, и "независимые", и желтые, и "влиятельные" западные СМИ. "Вы не рефлексируйте, вы распространяйте".По многим деталям, кстати, видно, как производители проукраинского контента ориентируются на западного потребителя. Многим важно не столько найти спрос у своей аудитории, сколько удовлетворить заказчика. А заказчик в Лондоне, у него свой менталитет.Запад вспомнил свое пиратское прошлое >>Так появляются странные несмешные мемы типа дизайна новой почтовой марки Украины: на ней местный "херой", доблестно стоя на берегу, показывает средний палец проплывающему мимо русскому военному кораблю. Выглядит это глупо: обычно украинцы — как и русские — показывают не палец, а руку по локоть. Но ведь это на Лондон нацелено — типа, смотрите, как прогрессивно мы осваиваем ваше бабло.Бабла там, к слову, вбрасывается просто немерено. Организатором сетевой кампании Stop the war, по данным Mintpressnews, стала организация StopFake. У нее целая гроздь богатых спонсоров — американские Atlantic Council и National Endowment for Democracy, министерства иностранных дел Британии и Чехии, а также International Renaissance Foundation — "дочка" легендарного "Открытого общества" Джорджа Сороса.По заказу этих достопочтенных джентльменов была сварганена методичка для сетевых троллей. Зацените цитату: "Тон статьи должен быть тревожным… Если статья об обстреле ЗАЭС, но там делают акцент на том, что все потушили и не о чем волноваться, то, скорее всего, такая статья не пойдет".Особенно "доставляет" список "доверенных" СМИ, на которые можно ссылаться в сетевых батлах. Там есть немало русскоязычных изданий — "Медуза"* и "Дождь"*, The New Times* и "Русская служба BBC". Во главе списка — "Новая газета". Ну у них там тоже все по методичке. "Тон статьи тревожный", ага-ага.В незабвенном фильме "Хвост виляет собакой" пиарщик в исполнении Дастина Хоффмана, устраивая постановочную войну где-то в Албании, долго ищет котика для актрисы, изображающей беженку. При нынешних технологиях у него не было бы проблем. Котики и постеры, тонны мерчендайза со свастикой и бандеровскими смузи, информационные вбросы и безудержное вранье — все это разгоняется по мировому инфополю с третьей космической скоростью."Возможно, Украина и проигрывает России на поле боя, — сцепив зубы признает The Washington Post, — зато она выигрывает информационную войну". "Они (украинцы. — Прим. ред.) просто великолепны в медиа, инфовойнах, психологических атаках, — восхищается в интервью газете высокопоставленный сотрудник НАТО, пожелавший остаться неизвестным. — Надеюсь, западные страны возьмут с них пример".Но ведь именно западные страны — прежде всего США и и Британия — и ведут эту инфовойну с помощью своих украинских прокси. И разве на "независимых" СМИ все заканчивается?Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо >>Американские хозяева давно надели на руку своих марионеток и вкладывают им в уста только то, что хотят слышать. По данным того же Mintpressnews, речь представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, которую он произнес на Генеральной ассамблее 23 февраля этого года, сочинял Стивен Крупин — управляющий вашингтонской лоббистcкой компанией SKDKnickerbocker и бывший спичрайтер Барака Обамы.Выступая недавно перед rонгрессом США и уговаривая конгрессменов закрыть небо над Украиной — то есть фактически устроить мировую войну — Владимир Зеленский в какой-то момент перешел с мовы на английский. Это не случайно. Писать эту речь ему помогал другой видный вашингтонский лоббист — Эндрю Мак.Зеленский — актер, ему не привыкать сниматься на хромакее и с выражением произносить написанные другими людьми слова. Его греет надежда, что он заработает несколько сот миллионов и вовремя соскочит. Но ведь для миллионов простых украинцев его перформансы оборачиваются реальным кровопролитием.Сегодняшние инфоатаки — это не традиционный "туман войны". Типа — после победы он рассеется и все будет хорошо. Это мощный спланированный удар по сознанию и психике сотен миллионов людей, в том числе и по нашим гражданам. Люди, которые организовывают эту психическую войну, — это не просто заурядные пиарщики: циничные, ленивые и нелюбопытные. Это классические военные преступники. Их жертвами становятся обычные мирные граждане. Они не жалеют даже наших детей — соцсети и СМИ не маркируют их ложь никакими возрастными индексами. После нашей победы организаторов массовых информпсихозов стоило бы судить по всей строгости закона.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агентаИсточник: РИА Новости

