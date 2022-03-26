https://uz.sputniknews.ru/20220326/evropa-gotovitsya-k-golodu-23580176.html

Европа готовится к голоду

Европа готовится к голоду

Забитые полки продуктовых отделов в супермаркетах на Западе могут в очень обозримом будущем стать чем-то вроде иллюстраций "Книги о вкусной и здоровой пище", когда привычная повседневность еды приобретает оттенок культовости.

2022-03-26T17:14+0500

2022-03-26T17:14+0500

2022-03-26T17:15+0500

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И речь идет вовсе не об антиутопии, но о близком будущем.Дважды о том, что продуктовое снабжение ждут очень, мягко говоря, непростые дни, публично говорил президент Франции, он же — один из соискателей мандата, чтобы занять вторично высший пост в стране, Эммануэль Макрон.Во время саммита ЕС, который Макрон организовал в Версале две недели назад, он заявил, что в течение ближайшего года — полутора лет многих ждут "тяжелые времена". И поскольку с первого раза его сообщение не достигло нужных ушей, в середине этой недели Макрон повторил (в максимально конкретной и понятной форме): власти готовы помочь справиться с ростом цен на продовольствие, ввести продуктовые чеки.Стоит заменить красивое слово "чеки" на имеющие совершенно иную коннотацию "карточки", как масштаб грядущего кризиса становится гораздо яснее. А если добавить, что в числе будущих бенефициаров раздачи карточек на еду могут оказаться и те, кто относится во Франции к среднему классу (люди с индивидуальным доходом выше 1500 евро в месяц после уплаты налогов), то восприятие проблемы так, как она обрисована президентом, пришедшим в политику из мира больших, точнее, очень больших денег, вполне может вызвать неконтролируемые приступы паники даже у тех, кто привык к наличию в магазинах свежей клубники в ежедневном режиме "ровно в шесть утра", как и к многообразию йогуртов — в тех же магазинах, но других отделах.Сверхсытый общеевропейский потребитель, особенно тот, что жил и живет в странах — основательницах ЕС (и это на протяжении многих поколений), должен будет начиная буквально с сегодняшнего дня пересмотреть не только свое отношение к еде, но и манеру питаться.Об этом, разумеется, Макрон, хоть практически и обеспечил себе выход во второй тур выборов, пока говорить не может.Но то, что сейчас европейские власти думают только об этом, сомнений не вызывает.Геополитика, когда ею занимаются индоктринированные любители "прогресса и разнообразия", очень быстро показывает свои острые зубки, и то, что воображалось как ограничения и санкции, призванные нанести ущерб стратегическому противнику, превращается в самобичевание. Но не литературное — на манер унтер-офицерской вдовы, а самое что ни на есть настоящее. Когда больно уже сейчас. И холодно ("нужно понизить температуру в жилище"), и голодно ("отказ от потребления мяса может стать способом борьбы с Путиным") — тоже сейчас. Больно, холодно и голодно не где-то там, в далекой России, а вот тут, в объединенной Европе. Царстве прогресса, справедливости и всего самого прекрасного.Испанцы продолжают бастовать >>>В Бельгии ряд сетевых ретейлеров, не дожидаясь введения продуктовых карточек, пардон, "продуктовых чеков", уже ограничили отпуск товаров в одни руки. Это касается таких предметов потребления, как мука (три килограммовые упаковки) и растительное масло (не больше трех литров на человека).В Испании корпорация Danon, производящая, как мы все знаем, молочную продукцию, а также минеральные воды в ассортименте, приостанавливает работу своего предприятия в Хихоне (на северо-западе Иберийского королевства).Но и это еще далеко не все.Инфляция, которая на протяжении многих десятилетий держалась на сверхнизком уровне, сегодня находится у отметки четыре процента, а в ближайшее время этот показатель может удвоиться.Что касается топлива, специалисты предупреждают: бензин, керосин, дизель, солярка могут банально закончиться. И профильное Международное энергетическое агентство сообщает вполне официально, что уже в апреле мир может столкнуться с дефицитом горючего. Пока это случилось с французской Корсикой, где по решению властей заправить автомобиль можно максимум 30 литрами топлива в день. На острове закрыто почти 90 процентов заправок. Не только потому, что нет бензина и дизеля, но и потому, что корсиканцы, страшно недовольные тем, как взлетели цены, блокируют подъезды к топливным хранилищам.Энергоносителей меньше, цена на них выше. А вскоре возникнет дефицит пшеницы и других зерновых культур. И если вы до сих пор не подозревали, что основным поставщиком продукции, включаемой в разнообразные продовольственные программы (в том числе и те, что действуют под эгидой ООН), была и остается (пока) Россия, то теперь вам придется с этим знанием жить дальше.И если по какой-то причине русскую пшеницу не получится отгрузить складам и заполнить ею силосные башни, то население крупных регионов в Африке и на Ближнем Востоке останется вообще без пропитания.Наступит массовый голод.А там, где голод, начинаются вооруженные конфликты и, как следствие, миграционные кризисы.И стоит только представить, что в ЕС хлынет волна голодных беженцев, как масштабы грядущей — абсолютно рукотворной — катастрофы становятся еще более пугающими.С этим страхом европейскому обывателю жить предстоит довольно долго: если французский президент ограничивает временной интервал полутора годами, не будет большим преувеличением предположить, что кризис нынешний в его острой форме продлится минимум пару лет.Тут стоит заметить, что последний раз объединенную Европу так трясло без малого полвека назад, когда страны — экспортеры нефти ввели эмбарго на черное золото. Хотя ситуация тогда выровнялась за несколько месяцев, ее последствия ощутил (и ощущает, кстати, до сих пор) "весь цивилизованный мир".Ему пришлось не только забыть на много лет об экономическом росте, иметь дело с миллионами безработных, но и очень сильно затянуть все мыслимые и немыслимые бюджетные пояса.В США экономика пришла в себя лишь через десять лет. В Европе игры со странами-нефтепроизводителями привели к тому, что она забыла о существовании экономического лидерства в принципе.Протесты в Испании охватли 58 городов >>>Все достижения, все идеалы, все планы были тогда отправлены в топку геополитических амбиций.Поэтому, когда сегодня Макрон говорит о "продовольственных чеках", он не пытается решить проблему системно, пересмотрев постулаты геополитики, уже доказавшие свою никчемность и вред. Он лишь оттягивает время, когда слово "голод" из аллегории станет жестокой и повседневной реальностью для миллионов людей, и неважно, находятся ли они в Европе, или на Африканском континенте.А надпись "Нет топлива" на заправках перестанет быть атрибутом ретрофильмов об эпохе пятидесятилетней давности, став фактом из жизни европейцев.Антиутопия, в которой за каждым абсурдным шагом политиков следует иной, еще более абсурдный и почти самоубийственный, все настойчивее вторгается в реалии жизни тех, кто молчаливо соглашался с идеологией выстраивания нового железного, точнее, даже чугунного занавеса.Чтобы отделить им Россию от себя, таких "свободных" и таких "прогрессивных".Играть тезисами о правах и справедливости приятно исключительно в тепле и на сытый желудок, а вот в ситуации, когда еды уже нет или она заканчивается, впору говорить о том, что первенство в соревновании на глотание пыли от собственных действий с полным основанием можно присудить "всему цивилизованному миру".Читайте также: Сценарий для "белых касок" на Украине уже готов

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

европа, запад, продукты