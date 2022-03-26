https://uz.sputniknews.ru/20220326/sbornaya-italii-po-futbolu-ne-sygraet-na-chm-2022-23572535.html

Сборная Италии по футболу не сыграет на ЧМ-2022

Сборная Италии по футболу не сыграет на ЧМ-2022

Футбольный мундиаль пройдет в этом году не летом, как обычно, а зимой: на восьми спортивных аренах в Катаре сыграют 32 команды – 19 из них уже гарантированно стали участниками чемпионата.

2022-03-26T08:00+0500

2022-03-26T08:00+0500

2022-03-26T08:00+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Действующие чемпионы Европы, сборная Италии, пропустят второе мировое первенство подряд. О подробностях рассказали наши коллеги из Sputnik Беларусь.Накануне подопечные Роберта Манчини играли стыковый матч в итальянском городе Палермо против команды Северной Македонии – за право попадания в финал квалификации чемпионата мира.Единственный гол на 92-й минуте забил форвард северомакедонской дружины Александр Трайковски, отправив итальянцев в нокаут. Таким образом, "Скуадра Адзурра" завершила борьбу за попадание на ЧМ.Италия стала четвертой сборной в истории, кто, будучи действующим обладателем еавропейского титула, не сумел отобраться в финальную стадию мирового мундиаля. Ранее такое случалось с командами Чехословакии в 1978 году, Дании в 1994 году и Грецией в 2006 году.Последний раз итальянцы играли на чемпионате мира в июне 2014-го, но не вышли из группы. В плей-офф ЧМ "лазурная команда" выходила и вовсе в 2006 году.Что касается Северной Македонии, то за поездку в Катар она поспорит с Португалией, которая накануне выбила Турцию (3:1). Также в финал квалификации прошел Уэльс, обыгравший Австрию 2:1 (он сыграет либо с Шотландией, либо с Украиной) и Швеция, которая в овертайме обыграла Чехию (1:0) и в борьбе за выход на ЧМ сыграют с Польшей.Напомним, Катар стал первой арабской страной, получившей право провести чемпионат мира по футболу. Он пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми спортивных аренах.Участие в чемпионате примут 32 команды, 19 из них уже стали участниками. Среди них сам Катар как организатор турнира, Германия, Бразилия, Франция, Бельгия, Англия, Испания, Аргентина, Южная Корея, Иран, Уругвай и другие. Беларусь, напомним, ранее потеряла все шансы попасть на ЧМ.Читайте также:В Намангане стартует футбольный турнир “Navruz Cup - 2022”Узбекистанские спортсмены "загребли" 11 медалей на ЧА — фото

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футбол, чемпионат мира 2022, италия