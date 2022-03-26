https://uz.sputniknews.ru/20220326/v-uzbekistane-zapustili-giperskorostnoy-tsifrovoy-kanal-23582585.html

В Узбекистане запустили гиперскоростной цифровой канал

В Узбекистане запустили гиперскоростной цифровой канал

Новый канал связи позволит передавать данные между Ташкентом и Самаркандом со скоростью 600 Гбит в секунду.

2022-03-26T20:24+0500

2022-03-26T20:24+0500

2022-03-26T20:24+0500

общество

узбекистан

ташкент

самарканд

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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Бренд "Beeline", принадлежащий группе компаний "Veon", запустил в Узбекистане гиперскоростной транспортный канал "Ташкент-Самарканд". Он позволит передавать мобильные данные между двумя городами на скорости 600 Гбит в секунду.Об этом сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.Символический запуск цифрового канала прошел в рамках встречи министра по развитию информационных технологий Шерзода Шерматова с генеральным директором холдинга "Veon" Каану Терзиоглу.Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в рамках стратегии "Цифровой Узбекистан-2030", в частности, проекты по развитию сферы аутсорсинга образовательных и бизнес-услуг.Международный холдинг "Veon", основанный в Москве, владеет сотовым оператором "Вымпелком" (бренд Beeline). Россия остается основным инвестором в Узбекистане. Как ранее заявлял президент Шавкат Мирзиёев, объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.В республике в последние годы активно развивается сфера информационных технологий. Власти страны создают условия для привлечения иностранных инвесторов и IT-специалистов. В частности, с 1 апреля в стране вводится специальная IT-виза. Получить ее смогут иностранные инвесторы, основатели IT-компаний, специалисты в сфере компьютерной техники.Получив такую визу можно в течение трех лет беспрепятственно въезжать и выезжать из Узбекистана. Кроме того, она дает возможность пользоваться услугами образования и медицины наравне с гражданами страны.Резиденты IT-Parkа получают налоговые льготы и преференции. В частности, они полностью освобождены от всех видов налогов и таможенных платежей, ставка подоходного налога для них снижена до 7,5%, налог на дивиденды – до 5%.IT-Park запустил программу TashRush, в рамках которой иностранным компаниям и IT-специалистам оказываются услуги по открытию юридических лиц (по принципу OneStopShop), поиску офисов, подбору персонала, а для IT-специалистов оказывается содействие в адаптации и трудоустройству в компаниях резидентах IT-Park.С начала года программой уже воспользовались более 3 тысяч иностранных IT-специалистов, которые работают исключительно на оказание услуг зарубежным компаниям, а их навыки и опыт позволят поднять квалификацию молодых специалистов Узбекистана.Благодаря запущенной в 2019-м программе One Million Uzbek Coders, а также открытию IT-центров IT Park в регионах страны ежегодно выпускаются более 50 тысяч молодых специалистов сферы.Создаваемые в Узбекистане филиалы зарубежных компаний, а также приток иностранных специалистов позволят трудоустроить свыше 5 тысяч молодых кадров в сфере информационных технологий и увеличить экспорт IT-услуг до 100 миллионов долларов США.Мининфоком и Мининноваций Узбекистана договорились с Министерством информатизации и связи Татарстана о создании рабочей группы, которая подготовит дорожную карту сотрудничества в сфере развития IT-технологий. Это взаимодействие развивается с 2019 года и предусматривает мероприятия по развитию стартап-экосистемы, IT-образования, а также внедрение венчурных механизмов финансирования перспективных проектов.Читайте также: Участники полумарафона ШОС озеленяют Ташкент

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