https://uz.sputniknews.ru/20220327/berdymuxamedov-starshiy-prosit-otpusk-dlya-napisaniya-novyx-knig-23584203.html

Бердымухамедов-старший просит отпуск для написания новых книг

Бердымухамедов-старший просит отпуск для написания новых книг

Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов попросил предоставить ему трудовой отпуск для написания новых книг и подготовки к важным международным мероприятиям.

2022-03-27T10:03+0500

2022-03-27T10:03+0500

2022-03-27T10:03+0500

в мире

отпуск

туркменистан

гурбангулы бердымухамедов

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ТАШКЕНТ. 27 мар – Sputnik. Экс-президент Туркменистана, председатель верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов попросил нового президента страны, своего сына Сердара Бердымухамедова, предоставить ему трудовой отпуск.Как сообщает туркменское телевидения, бывший лидер республики во время отдыха, который, по его словам, он не видел 40 лет, планирует завершить работу над новыми книгами.Также, по его словам, отпуск позволит ему должным образом подготовиться к проведению Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России, Диалогу женщин стран Центральной Азии и РФ и другим международным мероприятиям, намеченным на этот год."Уважаемый наш Аркадаг (опора, — ред. Sputnik), если вы напишите мне заявление по этому вопросу, я удовлетворю вашу просьбу", — ответил новоизбранный президент.Гурбангулы Бердымухамедов, будучи главой государства, написал около 70 книг. Такие данные приводит электронная библиотека его произведений, открытая МИД Туркменистана. Его перу принадлежат книги, посвященные туркменской истории, ахалтекинским коням, туркменским коврам, музыке, кулинарии, чаю, пословицам, туркменским алабаям и другим темам. Сердар Бердымухамедов (сын прежнего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова) был избран новым главой Туркменистана по итогам прошедших президентских выборов 12 марта. За него проголосовали 72,97% избирателей, при явке в 97,12%.В середине февраля Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что дорогу к управлению страной на новом этапе развития Туркменистана следует дать молодым руководителям.Позже появилась информация, что на должность президента страны будет претендовать сын действующего главы государства – Сердар Бердымухамедов.21 марта новый президент отправил правительство в отставку. А в своей в инаугурационной речи подчеркнул, что позиция Туркменистана в международных отношениях остается неизменной. Страна будет привержена курсу нейтралитета, принципам добрососедства, взаимоуважения, равноправия и конструктивного сотрудничества.

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отпуск, туркменистан, гурбангулы бердымухамедов