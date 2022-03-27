https://uz.sputniknews.ru/20220327/pravitelstvo-predlojilo-peresmotret-granitsy-vnutri-ferganskoy-oblasti-23587192.html
Правительство предложило пересмотреть границы внутри Ферганской области
Правительство предложило пересмотреть границы внутри Ферганской области
В Узбекистане предложили изменить границы нескольких городов и районов Ферганской области. Речь о сельскохозяйственных землях.
2022-03-27T12:28+0500
2022-03-27T12:28+0500
2022-03-27T12:28+0500
общество
правительство
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан предлагает изменить границы некоторых районов и городов Ферганской области.Соответствующее предложение опубликовано на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов. Изменения могут коснуться шести районов и городов Маргилана, Коканда и Ферганы.В частности, в состав Маргилана предлагается передать:В состав Коканда:В состав Ферганы могут войти 811,66 га (из них 73,91 га сельскохозяйственных угодий) земель Ферганского района.В этом году планируется приступить к проекту по изменению границ Самарканда. После этого он станет вторым после Ташкента городом-миллионником в стране.По словам Шавката Мирзиёева, это станет очередной точкой роста региона и позволит создать тысячи новых рабочих мест. Кроме того, ожидается, что эти изменения поспособствуют развитию туризма.
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правительство, ферганская область
Правительство предложило пересмотреть границы внутри Ферганской области
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В Узбекистане предложили изменить границы нескольких городов и районов Ферганской области. Речь о сельскохозяйственных землях.
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан предлагает изменить границы некоторых районов и городов Ферганской области.
Соответствующее предложение опубликовано
на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов. Изменения могут коснуться шести районов и городов Маргилана, Коканда и Ферганы.
В частности, в состав Маргилана предлагается передать:
951,5 га (из них 542,71 га сельхозугодий) земель Ферганского района;
133,59 га (из них 17,07 га сельхозугодий) земель Куштепинского района;
34,4 га земли из Ташлакского района.
814,9 га (из них 327,5 га сельхозугодий) земель Дангаринского района;
1456 га (из них 532,9 га сельхозугодий) земель Узбекского района;
424,66 га (из них 179,06 га сельхозугодий) земель Учкуприкского района.
В состав Ферганы могут войти 811,66 га (из них 73,91 га сельскохозяйственных угодий) земель Ферганского района.
В этом году планируется приступить
к проекту по изменению границ Самарканда. После этого он станет вторым после Ташкента городом-миллионником в стране.
По словам Шавката Мирзиёева, это станет очередной точкой роста региона и позволит создать тысячи новых рабочих мест. Кроме того, ожидается, что эти изменения поспособствуют развитию туризма.