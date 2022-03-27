https://uz.sputniknews.ru/20220327/pravitelstvo-predlojilo-peresmotret-granitsy-vnutri-ferganskoy-oblasti-23587192.html

Правительство предложило пересмотреть границы внутри Ферганской области

Правительство предложило пересмотреть границы внутри Ферганской области

В Узбекистане предложили изменить границы нескольких городов и районов Ферганской области. Речь о сельскохозяйственных землях.

2022-03-27T12:28+0500

2022-03-27T12:28+0500

2022-03-27T12:28+0500

общество

правительство

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан предлагает изменить границы некоторых районов и городов Ферганской области.Соответствующее предложение опубликовано на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов. Изменения могут коснуться шести районов и городов Маргилана, Коканда и Ферганы.В частности, в состав Маргилана предлагается передать:В состав Коканда:В состав Ферганы могут войти 811,66 га (из них 73,91 га сельскохозяйственных угодий) земель Ферганского района.В этом году планируется приступить к проекту по изменению границ Самарканда. После этого он станет вторым после Ташкента городом-миллионником в стране.По словам Шавката Мирзиёева, это станет очередной точкой роста региона и позволит создать тысячи новых рабочих мест. Кроме того, ожидается, что эти изменения поспособствуют развитию туризма.

ферганская область

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правительство, ферганская область