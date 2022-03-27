https://uz.sputniknews.ru/20220327/v-uzbekistane-verifitsiruyut-stranitsy-gosorganov-v-sotssetyax-23587851.html
В Узбекистане верифицируют страницы госорганов в соцсетях
В Узбекистане верифицируют страницы госорганов в соцсетях
По состоянию на начало марта верифицировано 45 Telegram-каналов министерств и ведомств.
2022-03-27T13:32+0500
2022-03-27T13:32+0500
2022-03-27T13:32+0500
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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Официальные Telegram-каналы министерств, государственных комитетов, агентств, компаний и организаций Республики Узбекистан проходят верификацию при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком).Данная мера безопасности направленна на подтверждение их официального статуса, гарантия достоверности публикуемых в них новостей и данных, сообщили в Мининфоком.По состоянию на начало марта верифицировали уже 45 Telegram-каналов министерств и ведомств. Их список размещен на сайте Министерства.Верификация каналов на платформе Telegram может подтверждать наличие каналов, прошедших верификацию в других социальных сетях и отображение Telegram-канала на официальном веб-сайте организации.Как отмечается, в последнее время увеличивается распространение непроверенной, ложной, недостоверной, запутанной и вводящей в заблуждение информации. Известные случаи, когда мошенники создавали фейковые аккаунты и использовали это в своих недобросовестных целях.Ранее сообщалось, что мошенники пытались взломать Telegram-каналы министерств Узбекистана. Для этого они создали фейковый профиль пресс-секретаря Министерства энергетики Эльмиры Бекмуродовой, через которых пытались получить доступ к каналам ее коллег.Незадолго до этого появилась информация о появлении фейкового сайта президента Узбекистана.
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узбекистан, госорганы, соцсети
В Узбекистане верифицируют страницы госорганов в соцсетях
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По состоянию на начало марта верифицировано 45 Telegram-каналов министерств и ведомств.
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Официальные Telegram-каналы министерств, государственных комитетов, агентств, компаний и организаций Республики Узбекистан проходят верификацию при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком).
Данная мера безопасности направленна на подтверждение их официального статуса, гарантия достоверности публикуемых в них новостей и данных, сообщили
в Мининфоком.
По состоянию на начало марта верифицировали уже 45 Telegram-каналов министерств и ведомств. Их список размещен на сайте Министерства.
Верификация каналов на платформе Telegram может подтверждать наличие каналов, прошедших верификацию в других социальных сетях и отображение Telegram-канала на официальном веб-сайте организации.
Как отмечается, в последнее время увеличивается распространение непроверенной, ложной, недостоверной, запутанной и вводящей в заблуждение информации. Известные случаи, когда мошенники создавали фейковые аккаунты и использовали это в своих недобросовестных целях.
Ранее сообщалось
, что мошенники пытались взломать Telegram-каналы министерств Узбекистана. Для этого они создали фейковый профиль пресс-секретаря Министерства энергетики Эльмиры Бекмуродовой, через которых пытались получить доступ к каналам ее коллег.
Незадолго до этого появилась информация
о появлении фейкового сайта президента Узбекистана.