https://uz.sputniknews.ru/20220328/avariya-v-tashkente-proxojie-spasli-jizni-passajirov-23602938.html

Авария в Ташкенте: прохожие спасли жизни пассажиров

Авария в Ташкенте: прохожие спасли жизни пассажиров

Причиной ДТП и последующего возгорания автомобиля стало столкновение с деревом.

2022-03-28T14:21+0500

2022-03-28T14:21+0500

2022-03-28T14:21+0500

происшествия

ташкент

авария

дтп

автомобиль

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ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Водитель автомобиля "Spark" и его пассажир чуть не сгорели заживо, но были спасены благодаря оперативным действиям неравнодушных прохожих. Об этом сообщило ГУВД Ташкента.Инцидент произошел 26 марта приблизительно в 22:00 часов на улице Ковунчи Учтепинского района Ташкента.За рулем автомобиля марки "Spark" был 22-летний мужчина, который не справился с управлением. В результате машина столкнулась с деревом. Также в салоне автомобиля находился пассажир.Свидетелями аварии стали прохожие, которые извлекли пострадавших из авто.Как уточняют в пресс-службе ГУВД, помощь подоспела вовремя - после того, как водитель и пассажир выбрались из автомобиля, в двигателе произошло короткое замыкание. В итоге началось возгорание, которое потушили прибывшие на место аварии пожарные.В результате ДТП пострадавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы, ГУВД проводит доследственную проверку.Читайте также:Пьяный угонщик попал в ДТПКак МЧС спасает водителей из снежного плена на перевале Камчик — видео

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ташкент, авария, дтп, автомобиль